चिट्टा तस्करी मामले में बैंक अधिकारी सहित 5 गिरफ्तार, हमीरपुर पुलिस की नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन
हमीरपुर पुलिस ने चिट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया.
Published : December 6, 2025 at 5:12 PM IST
हमीरपुर: चिट्टा तस्करी के खिलाफ हमीरपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने नशा माफिया पर करारा प्रहार किया है. हमीरपुर पुलिस ने एक ही दिन में तीन अलग-अलग मामलों में एक बैंक अधिकारी सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई को जिले में नशे के खिलाफ अब तक की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है.
पहला मामला
पहला मामला हमीरपुर के मट्टनसिद्ध स्थित एक निजी होटल का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर पारस को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया. आरोपी पारस जालंधर, पंजाब का निवासी है. वहीं, दो अन्य की पहचान रोहित और अंकुर शर्मा के रूप में हुई है. जिसमें रोहित जालंधर और अंकुर शर्मा नादौन का निवासी है. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 6.38 ग्राम चिट्टा और 26,200 कैश बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार पारस लंबे समय से हमीरपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा सप्लाई करने की मुख्य कड़ी था.
दूसरा मामला
दूसरे मामले में पुलिस ने प्रताप नगर निवासी आरोपी सूर्यांश को 5.7 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा है. आरोपी के पास से एक इंजेक्शन और नीडल भी जब्त हुई है, जो नशे के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है.
तीसरा मामला
पुलिस ने तीसरे और सबसे अहम मामले में बड़सर निवासी बैंक अधिकारी गगनदीप को 6.84 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि चिट्टा मुख्य सप्लायर पारस ने ही शुक्रवार दोपहर को गगनदीप को बेचा था. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पारस को भी गिरफ्तार कर लिया. पारस को हमीरपुर के युवाओं तक नशा पहुंचाने वाला मुख्य सरगना माना जाता है.
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया, 'पांच आरोपियों को नशीले पदार्थों सहित गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए दो आरोपियों पर पहले से नशे के मामलों में एफआईआर दर्ज हैं. मामले की आगे छानबीन जारी है'.
एसपी ने बताया, हमीरपुर पुलिस नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े हुए है. मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद जिले में चिट्टा नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, जिससे आगामी दिनों में नशा कारोबार और कमजोर पड़ेगा.
