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CM सुक्खू की फोटो से छेड़छाड़, महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप, दो लोगों के खिलाफ FIR

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने बताया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीर के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ कर उसे वायरल किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास किया गया. इसके अलावा सोशल मीडिया पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सदर थाना हमीरपुर में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई.

हमीरपुर: सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीर के साथ तौर पर छेड़छाड़ कर उसे प्रसारित करने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में हमीरपुर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के अध्यक्ष सुमन भारती की शिकायत के आधार पर की गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कांग्रेस ने इसे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है तथा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सुमन भारती ने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि खराब करने का प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की आड़ में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने का साहस न कर सके. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले के पीछे की मंशा का भी पता लगाया जाना चाहिए. जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल एफआईआर दर्ज करवाना नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कथित रूप से छवि खराब करने और महात्मा गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा, "हमीरपुर के एक स्थानीय नेता की सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्यमंत्री और महात्मा गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं. शिकायत मिलने के बाद रवि शर्मा और हिमंता चौधरी नाम के दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस डिजिटल साक्ष्यों सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है."

एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट या साझा करने से बचें. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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