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भैंस को ढूंढते-ढूंढते सहारनपुर पहुंची हिमाचल पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, हमीरपुर जिला मुख्यालय के विकासनगर क्षेत्र से एक भैंस चोरी हो गई थी. इसकी शिकायत मालिक ने हमीरपुर पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी. पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए महज दो दिनों में इस मामले को सुलझा लिया और चोरी हुई भैंस को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बरामद कर लिया, जबकि चोरी को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. मालिक ने बताया कि वो शाम को भैंस बांधने के बाद सुबह मवेशियों को बांधने वाले कमरे में पहुंचा तो भैंस गायब थी. आसपास काफी तलाश करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस में शिकायत दी थी और भैंस को ढूंढने की गुहार लगाई थी.

हमीरपुर: जिला पुलिस ने एक ऐसे मामले को सुलझाया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल पुलिस एक भैंस को ढूंढते-ढूंढते यूपी के सहारनपुर में पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने इस भैंस को बरामद कर लिया.

एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'शिकायत मिलते ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. साथ ही चोरी हुई भैंस की तलाश के लिए कई जगहों पर सूचना भेजी गई. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की गई भैंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद है. इसके बाद पुलिस टीम ने सहारनपुर में दबिश दी और वहां से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही मौके से चोरी हुई भैंस को भी बरामद कर लिया गया. पुलिस ने भैंस को उसके असली मालिक को सौंप दिया है.'

वहीं, एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गांव में कोई अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूमता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. साथ ही जिन लोगों ने अपने घरों में बाहरी व्यक्तियों को किराए पर रखा है, वो उनका पुलिस सत्यापन अवश्य करवाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर समय रहते रोक लगाई जा सके. वहीं, भैंस के मालिक का कहना है कि उनकी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो दोबारा से भैंस खरीद पाते. भैंस चोरी होने से पूरा परिवार परेशान था.

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