ETV Bharat / state

घर के पास खेल रही बच्ची रहस्यमयी तरीके से हुई लापता, 6 दिनों बाद भी नहीं मिला सुराग, सदमे में परिजन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर में एक बच्ची घर के पास खेल रही थी, जो अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. परिजनों और ग्रामीणों ने जगह-जगह बच्ची को ढूंढ़ा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. वहीं, मामले में 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. अभी तक बच्ची का कुछ सुराग नहीं मिल पाया है. ऐसे में पुलिस अब सर्च अभियान का दायरा बढ़ाने जा रही है.

दरअसल, मामला हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर की ग्राम पंचायत कड़साई के कलवाड़ा गांव का है. 15 अप्रैल को घर के बाहर खेल रही 6 साल की नायरा अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई. वहीं, 6 दिन बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. ऐसे में पुलिस प्रशासन ने नायरा की तलाश अब और तेज कर दी है. पांच दिनों से लगातार चल रहे सर्च अभियान के बावजूद बच्ची का पता नहीं चलने पर पुलिस और प्रशासन ने सर्च अभियान का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है. ताकि हर संभावित स्थान पर दोबारा और गहन तरीके से जांच की जा सके.

अब नायरा की तलाश उसके घर के आसपास एक किलोमीटर रेडियस में की जाएगी. इस व्यापक सर्च ऑपरेशन में पुलिस, प्रशासन, वन मित्र, आपदा मित्र और स्थानीय लोगों की टीमें शामिल होंगी. जंगल, खेतों, खड्डों और दुर्गम क्षेत्रों में भी विशेष रूप से तलाशी अभियान चलाया जाएगा. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमों और संसाधनों को भी तैनात किया जाएगा.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नायरा बीते बुधवार सुबह करीब 8 बजे अपने घर के पास खेल रही थी. इसी दौरान वह अचानक रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर हर संभव जगह तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला. इसके बाद मामले की सूचना बड़सर पुलिस को दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी.