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नशा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर छोड़ दिए खूंखार कुत्ते, एक कर्मी घायल, 5 पर मामला दर्ज

पुलिस पर छोड़ दिए खुंखार कुत्ते ( ETV Bharat )

हमीरपुर: गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर खूंखार कुत्ता छोड़कर हमला करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. कुत्ते के हमले में एक पुलिस कर्मी के पेट पर गहरे जख्म हुए हैं. घायल जवान का मेडिकल करवाने के बाद उसे एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया. पुलिस ने इस मामले में तीन पुरुषों और दो महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे टियाला द घट क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस को एक गाड़ी के माध्यम से नशे की सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद हमीरपुर पुलिस थाना और भोटा पुलिस सहायता कक्ष की टीम मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस को सड़क किनारे बने एक रिहायशी मकान के पास एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी मिली. पुलिस टीम ने गाड़ी के पास जाकर आगे बैठे व्यक्ति से पूछताछ शुरू की. इसी दौरान आरोप है कि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर वहां से भागकर घर के अंदर चला गया. इसके बाद घर से कथित तौर पर एक खूंखार कुत्ते को बाहर निकालकर पुलिस कर्मियों पर हमला करवाया गया. इस दौरान दो पुलिस कर्मियों ने किसी तरह खुद को कुत्ते के हमले से बचाया, लेकिन तीसरा पुलिस कर्मी उसकी चपेट में आ गया. कुत्ते ने उसके पेट में दांत गड़ा दिए, जिससे उसे गहरे जख्म हो गए. आरोप है कि इस दौरान दो महिलाओं ने भी पुलिस की कार्रवाई में कथित तौर पर अवरोध पैदा करने का प्रयास किया. पुलिस कर्मी के बयान के आधार पर कुल पांच लोगों तीन पुरुषों और दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.