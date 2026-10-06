नशा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर छोड़ दिए खूंखार कुत्ते, एक कर्मी घायल, 5 पर मामला दर्ज
गुप्त सूचना पर रेड करने गई पुलिस पर तस्करों ने खूंखार कुत्ता छोड़ दिया. इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 4:51 PM IST
हमीरपुर: गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर खूंखार कुत्ता छोड़कर हमला करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. कुत्ते के हमले में एक पुलिस कर्मी के पेट पर गहरे जख्म हुए हैं. घायल जवान का मेडिकल करवाने के बाद उसे एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया गया. पुलिस ने इस मामले में तीन पुरुषों और दो महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे टियाला द घट क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस को एक गाड़ी के माध्यम से नशे की सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद हमीरपुर पुलिस थाना और भोटा पुलिस सहायता कक्ष की टीम मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस को सड़क किनारे बने एक रिहायशी मकान के पास एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी मिली. पुलिस टीम ने गाड़ी के पास जाकर आगे बैठे व्यक्ति से पूछताछ शुरू की.
इसी दौरान आरोप है कि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर वहां से भागकर घर के अंदर चला गया. इसके बाद घर से कथित तौर पर एक खूंखार कुत्ते को बाहर निकालकर पुलिस कर्मियों पर हमला करवाया गया. इस दौरान दो पुलिस कर्मियों ने किसी तरह खुद को कुत्ते के हमले से बचाया, लेकिन तीसरा पुलिस कर्मी उसकी चपेट में आ गया. कुत्ते ने उसके पेट में दांत गड़ा दिए, जिससे उसे गहरे जख्म हो गए. आरोप है कि इस दौरान दो महिलाओं ने भी पुलिस की कार्रवाई में कथित तौर पर अवरोध पैदा करने का प्रयास किया. पुलिस कर्मी के बयान के आधार पर कुल पांच लोगों तीन पुरुषों और दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
वहीं, एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'पुलिस टीम गुप्त सूचना के आधार पर भोटा क्षेत्र में एक गाड़ी की जांच करने के लिए गई थी. टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद पांच लोगों ने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया. आरोप है कि लोगों ने पुलिस कार्रवाई के दौरान अपने पालतू कुत्ते को हमले के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें एक पुलिस कर्मी घायल हुआ. मामले में धारा 132 और 121 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.'
घटना ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने और सरकारी ड्यूटी पर तैनात जवान पर जानवर से हमला करवाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि संदिग्ध गाड़ी में वास्तव में नशे की सामग्री थी या नहीं और मौके पर मौजूद पांचों लोगों की भूमिका क्या रही.
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