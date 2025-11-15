ETV Bharat / state

SHO के पैर पर कार चढ़ाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

हमीरपुर जिले में थाना प्रभारी को कार से कुचने का प्रयास करने वाला आरोपी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है.

हमीरपुर पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर
हमीरपुर पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बारल क्षेत्र में पुलिस नाके पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है. बीते गुरुवार देर रात कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. आरोपी की पहचान रशिक के रूप में हुई है, जो हमीरपुर जिले के गांव लाहलड़ी का रहने वाला है.

हमीरपुर पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने बताया, 'आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगामी कार्रवाई जारी है'.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 13 नवंबर की सुबह पुलिस को चिट्टा तस्करी और मादक पदार्थों की बड़ी खेप सप्लाई होने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने बारल के पास विशेष नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान सामने से आ रही जिस गाड़ी को रोका गया, उसे रशिक चला रहा था. पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी धीमी करने के बजाय पुलिस पर चढ़ाने का प्रयास किया. सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक तरफ हटकर जान बचाई.

बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीछे की ओर भागने और फिर गाड़ी को दोबारा पुलिस की तरफ तेजी से मोड़कर एसएचओ के पांव पर चढ़ा दिया. स्थिति गंभीर देखते हुए एसएचओ ने वाहन के दोनों टायरों पर राउंड फायर किए, लेकिन आरोपी रुकने को तैयार नहीं हुआ. वह गाड़ी को कुछ दूरी पर खड़ी कर मौके से फरार हो गया. पुलिस को जब गाड़ी बरामद होने की सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची. वाहन के अंदर से मोबाइल फोन और एक लेडी पर्स बरामद किया गया. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्र किए. प्रारंभिक जांच में पता चला कि गाड़ी में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी.

जानकारी के अनुसार रशिक जिस टैक्सी का इस्तेमाल कर रहा था, वह पहले भी पुलिस नाका तोड़ चुकी है. इस कारण लंबे समय से पुलिस इस कार की निगरानी में थी. जांच में यह भी सामने आया है कि गाड़ी में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें चार युवक और एक महिला शामिल थी. चारों युवकों की पहचान कर ली गई है. सभी आरोपी नशे के आदी पाए गए. विशेष रूप से चिट्टे के सेवन की पुष्टि हुई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी रशिक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी चारों को भी जांच के दायरे में रखा गया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार रशिक और अन्य चारों से पूछताछ जारी है. मामले से जुड़े विस्तृत तथ्यों की जांच की जा रही है.

