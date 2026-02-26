ETV Bharat / state

जली बीड़ी के टुकड़े और DNA सैंपल से पकड़ा गया अग्निकांड का आरोपी, भोरंज पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

भोरंज अग्निकांड के चार महीने बाद पुलिस ने खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पकड़ा गया भोरंज अग्निकांड का आरोपी
पकड़ा गया भोरंज अग्निकांड का आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 9:12 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर जिले के भोरंज थाना क्षेत्र के सम्मू गांव में चार महीने पहले हुई आगजनी की घटना का पुलिस ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर खुलासा कर दिया है. इस मामले में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान स्पर्श पटियाल निवासी बुमाणा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार घटनास्थल से बरामद बीड़ी के जले हुए टुकड़े ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई.

आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2025 को सम्मू स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई थी. उस समय मकान मालिक कमलेश कुमार और उनकी पत्नी ड्यूटी पर गए हुए थे. उनकी अनुपस्थिति में अज्ञात व्यक्ति ने घर में आग लगाकर काफी नुकसान पहुंचाया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

जांच के दौरान पुलिस को घर की खिड़कियों के टूटे शीशे, जला हुआ घरेलू सामान, कटे हुए कपड़े और एक स्मार्ट घड़ी बरामद हुई. इसके अलावा मौके से बीड़ी का जला हुआ टुकड़ा, कटा दुपट्टा, टूटी कैंची और जले सामान की राख सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई.

पुलिस ने संदिग्ध युवक से पूछताछ की और उसका रक्त नमूना लेकर जांच के लिए आरएफएसएल मंडी भेजा. फॉरेंसिक जांच में घटनास्थल से मिले बीड़ी के टुकड़े से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल आरोपी के रक्त नमूने से मेल खा गया. वैज्ञानिक रिपोर्ट की पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं, जांच में यह भी सामने आया कि युवक ने पहले घर में आग लगाई और उसी आग से बीड़ी सुलगाई. बाद में उसने बीड़ी का टुकड़ा घर के भीतर ही फेंक दिया, जो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत बन गया. पुलिस के अनुसार यही चूक उसे सलाखों के पीछे ले गई.

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया, 'आगजनी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम क्यों दिया? मामले की विस्तृत जांच जारी है'.

