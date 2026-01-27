ETV Bharat / state

मूक-बधिर पोती से दादा ने सालों तक किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

हमीरपुर: देवभूमि में दादा-पोती के रिश्ते को शर्मसार करने वाले मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हमीरपुर जिला में विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दादा को दोषी करार दिया और 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर 10.30 लाख का जुर्माना लगाया.

हमीरपुर जिला विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने पोती से दुष्कर्म करने वाले दादा को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने विभिन्न धाराओं में जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10.30 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया है.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने विश्वास और सुरक्षा के पवित्र रिश्ते को तोड़ते हुए लंबे समय तक अपनी पोती के साथ यौन अपराध किया. पीड़िता मूक-बधिर होने के कारण विशेष रूप से दिव्यांग है, जिससे अपराध की गंभीरता और भी बढ़ जाती है. अदालत ने इसे अत्यंत जघन्य और अमानवीय अपराध करार देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोर सजा समाज के लिए आवश्यक संदेश देती है.

बता दें कि मामला वर्ष 2022 में हमीरपुर जिले के एक पुलिस थाना में दर्ज किया गया था और बाद में महिला पुलिस थाना हमीरपुर को स्थानांतरित किया गया. पुलिस ने गहन जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया. जांच में सामने आया कि 71 वर्षीय आरोपी दादा ने अपनी पोती के साथ 2017 से लगातार दुष्कर्म किया. पीड़िता उस समय पांचवीं कक्षा में विशेष बच्चों के स्कूल में पढ़ती थी.