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हमीरपुर: 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के 4 दोषियों को आखिरी सांस तक उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के एक गांव से चार साल पहले 12 साल की किशोरी को उठाकर गैंगरेप करने वाले चार दोषियों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने बुधवार को प्रत्येक दोषी पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इन दोषियों में से दो ने किशोरी को गाजियाबाद के एक गांव में एक महीने 21 दिन तक बंधक बनाकर रखा था. विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 26 जुलाई 2022 को अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था.

घर के बरामदे से उठाकर ले गए थे आरोपी: पुलिस ने 51 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद किशोरी को सकुशल बरामद किया था. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 22 जुलाई की रात लगभग एक बजे वह अपनी मां के साथ बरामदे में सो रही थी. तभी गांव के रहने वाले पुन्नू उर्फ धर्मेन्द्र लोधी, जितेंद्र उर्फ कल्लू, अनिल और कैलाश उसके घर में घुस आए. वे सोते समय उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे जबरन उठाकर ले गए.

गाजियाबाद में बंधक बनाकर की बर्बरता: आरोपी किशोरी को गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पुल पर ले गए और चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पुन्नू और कैलाश वापस लौट आए, जबकि जितेंद्र और अनिल उसे गाजियाबाद के खिचड़ा गांव ले गए. वहां दोनों आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ मारपीट व दुष्कर्म करते रहे. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.