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हमीरपुर: 12 साल की बच्ची से गैंगरेप के 4 दोषियों को आखिरी सांस तक उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

हमीरपुर पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के चार दोषियों को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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चार साल बाद पीड़िता को मिला इंसाफ, हमीरपुर में गैंगरेप के 4 आरोपियों को आखिरी सांस तक जेल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:41 PM IST

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हमीरपुर: हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के एक गांव से चार साल पहले 12 साल की किशोरी को उठाकर गैंगरेप करने वाले चार दोषियों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने बुधवार को प्रत्येक दोषी पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इन दोषियों में से दो ने किशोरी को गाजियाबाद के एक गांव में एक महीने 21 दिन तक बंधक बनाकर रखा था. विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 26 जुलाई 2022 को अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था.

घर के बरामदे से उठाकर ले गए थे आरोपी: पुलिस ने 51 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद किशोरी को सकुशल बरामद किया था. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 22 जुलाई की रात लगभग एक बजे वह अपनी मां के साथ बरामदे में सो रही थी. तभी गांव के रहने वाले पुन्नू उर्फ धर्मेन्द्र लोधी, जितेंद्र उर्फ कल्लू, अनिल और कैलाश उसके घर में घुस आए. वे सोते समय उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे जबरन उठाकर ले गए.

गाजियाबाद में बंधक बनाकर की बर्बरता: आरोपी किशोरी को गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पुल पर ले गए और चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पुन्नू और कैलाश वापस लौट आए, जबकि जितेंद्र और अनिल उसे गाजियाबाद के खिचड़ा गांव ले गए. वहां दोनों आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ मारपीट व दुष्कर्म करते रहे. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.

अदालत ने ठोंका 82 हजार का जुर्माना: बुधवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया. अदालत ने चारों अभियुक्तों पर कुल 82 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान और एफआईआर इस मामले में सबसे मजबूत साक्ष्य साबित हुए.

ठोस साक्ष्यों के आधार पर मिली सजा: बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई ठोस तर्क सामने नहीं आ सका जिससे अभियोजन के सबूतों पर असर पड़ता. अभियोजन पक्ष ने सभी गवाहों और सबूतों को मजबूती से अदालत के सामने रखा, जिसके आधार पर चारों आरोपियों का अपराध साबित हो गया. दोषसिद्धि के बाद अदालत ने संबंधित धाराओं में उम्रकैद के साथ जुर्माने का आदेश जारी किया.

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