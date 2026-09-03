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बैंक अधिकारियों ने भांपा साइबर ठगों का जाल, 78 साल के बुजुर्ग के 70 लाख रुपये ठगी से बचाए

हमीरपुर: साइबर ठगों ने थाना नादौन के तहत एक 78 वर्षीय बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाकर 70 लाख रुपये हड़पने की कोशिश की. हालांकि, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की भूंपल शाखा के अधिकारियों की सतर्कता से बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार होने से बच गई. ठग खुद को पुलिस अधिकारी बताकर व्हाट्स ऐप कॉल के माध्यम से बुजुर्ग को धमका रहे थे और पैसे ट्रांसफर नहीं करने पर गिरफ्तारी की धमकी दे रहे थे.

शाखा प्रबंधक अंकिता संदल, उप प्रबंधक मीनाक्षी शर्मा और बैंक कर्मी संजय सूद ने बताया कि 25 अगस्त को बुजुर्ग ग्राहक ने अपने दूसरे बैंक खाते से पीएनबी खाते में बड़ी राशि ट्रांसफर करने और इसके बाद उसे एक कंपनी के खाते में भेजने को लेकर बैंक से जानकारी ली थी. उस समय ग्राहक ने बैंक अधिकारियों को बताया था कि ये राशि बेटे के लिए फ्लैट खरीदने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानी है. इसके बाद 29 अगस्त को ग्राहक ने पीएनबी की भूंपल शाखा में 70 लाख रुपये जमा करवाए और पूरी रकम आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते में ट्रांसफर करने का आग्रह किया. इतनी बड़ी रकम के हस्तांतरण को लेकर हमें संदेह हुआ. बैंक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त ग्राहक के बेटे से संपर्क किया और लेनदेन के बारे में जानकारी ली.

31 अगस्त को ग्राहक दोबारा बैंक पहुंची तो अधिकारियों ने उससे रकम ट्रांसफर करने का कारण और पूरी स्थिति के बारे में विस्तार से पूछताछ की. इस दौरान बुजुर्ग ने बताया कि उसे 19 अगस्त से लगातार व्हाट्सऐप कॉल आ रही थीं. कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल करते हुए खुद को पुलिस अधिकारी बताया था. आरोपियों ने उसको धमकाते हुए कहा कि यदि उसने बताए गए खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बैंक अधिकारियों ने बुजुर्ग को समझाया कि वह साइबर ठगों के जाल में फंसे हैं. इसके बाद बुजुर्ग ने ठगों के बताए खाते में रकम भेजने के बजाय 70 लाख रुपये की एफडी करवा दी. इस तरह बैंक अधिकारियों की सूझबूझ और सतर्कता से एक बुजुर्ग की जीवनभर की जमा पूंजी लुटने से बच गई.