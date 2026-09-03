ETV Bharat / state

बैंक अधिकारियों ने भांपा साइबर ठगों का जाल, 78 साल के बुजुर्ग के 70 लाख रुपये ठगी से बचाए

साइबर ठगों की 70 लाख की 'डिजिटल अरेस्ट' ठगी नाकाम. PNB बैंक अधिकारियों की सूझबूझ से बची बुजुर्ग की खून-पसीने की कमाई.

बैंक कर्मियों की समझदारी से बची बुजुर्ग की कमाई
बैंक कर्मियों की समझदारी से बची बुजुर्ग की कमाई (CONCEPT IMAGE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 6:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: साइबर ठगों ने थाना नादौन के तहत एक 78 वर्षीय बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाकर 70 लाख रुपये हड़पने की कोशिश की. हालांकि, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की भूंपल शाखा के अधिकारियों की सतर्कता से बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार होने से बच गई. ठग खुद को पुलिस अधिकारी बताकर व्हाट्स ऐप कॉल के माध्यम से बुजुर्ग को धमका रहे थे और पैसे ट्रांसफर नहीं करने पर गिरफ्तारी की धमकी दे रहे थे.

शाखा प्रबंधक अंकिता संदल, उप प्रबंधक मीनाक्षी शर्मा और बैंक कर्मी संजय सूद ने बताया कि 25 अगस्त को बुजुर्ग ग्राहक ने अपने दूसरे बैंक खाते से पीएनबी खाते में बड़ी राशि ट्रांसफर करने और इसके बाद उसे एक कंपनी के खाते में भेजने को लेकर बैंक से जानकारी ली थी. उस समय ग्राहक ने बैंक अधिकारियों को बताया था कि ये राशि बेटे के लिए फ्लैट खरीदने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानी है. इसके बाद 29 अगस्त को ग्राहक ने पीएनबी की भूंपल शाखा में 70 लाख रुपये जमा करवाए और पूरी रकम आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते में ट्रांसफर करने का आग्रह किया. इतनी बड़ी रकम के हस्तांतरण को लेकर हमें संदेह हुआ. बैंक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त ग्राहक के बेटे से संपर्क किया और लेनदेन के बारे में जानकारी ली.

31 अगस्त को ग्राहक दोबारा बैंक पहुंची तो अधिकारियों ने उससे रकम ट्रांसफर करने का कारण और पूरी स्थिति के बारे में विस्तार से पूछताछ की. इस दौरान बुजुर्ग ने बताया कि उसे 19 अगस्त से लगातार व्हाट्सऐप कॉल आ रही थीं. कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल करते हुए खुद को पुलिस अधिकारी बताया था. आरोपियों ने उसको धमकाते हुए कहा कि यदि उसने बताए गए खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बैंक अधिकारियों ने बुजुर्ग को समझाया कि वह साइबर ठगों के जाल में फंसे हैं. इसके बाद बुजुर्ग ने ठगों के बताए खाते में रकम भेजने के बजाय 70 लाख रुपये की एफडी करवा दी. इस तरह बैंक अधिकारियों की सूझबूझ और सतर्कता से एक बुजुर्ग की जीवनभर की जमा पूंजी लुटने से बच गई.

एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने भी लोगों से साइबर ठगी के मामलों में सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाता. यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी या किसी सरकारी एजेंसी का नाम लेकर वीडियो या व्हाट्सऐप कॉल पर डराता है और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाता है तो घबराने के बजाय तुरंत पुलिस और बैंक से संपर्क करें.

ये भी पढ़ें: फोरलेन पर चिट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार, बिलासपुर के रहने वाले हैं तीनों आरोपी

TAGGED:

PNB BHUMPAL BRANCH
CYBER FRAUD HAMIRPUR
CYBER CRIME ALERT HAMIRPUR
CYBER FRAUD HAMIRPUR PND BANK
DIGITAL ARREST NADAUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.