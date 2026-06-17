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'ईमानदारी की सजा, कोर्ट में सही रिपोर्ट देने पर दुर्गम इलाके में तबादला', पटवारी की ट्रांसफर पर हंगामा

पटवारी तबादले पर आशीष शर्मा ने किया पलटवार ( ETV Bharat )

हमीरपुर: सरकारी व्यवस्था में ईमानदारी और निष्पक्षता की बात तो अक्सर की जाती है, लेकिन हमीरपुर में सामने आया एक मामला इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. आरोप है कि बलोह पटवार सर्कल के पटवारी अमित कुमार को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कीमत तबादले के रूप में चुकानी पड़ी है. उनका तबादला अब किन्नौर जिले के रिकांगपिओ उपमंडल के एक दुर्गम क्षेत्र में कर दिया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है. मामला पंचायत चुनाव के दौरान जिला परिषद के चमनेड वार्ड से जुड़ा है. बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोहित शर्मा ने जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उन पर जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगने के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा. अदालत ने पाया कि रोहित शर्मा के खिलाफ अवैध कब्जे का आरोप प्रमाणित नहीं होता और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई. हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रोहित शर्मा चुनाव मैदान में उतरे और भारी मतों से जीत दर्ज कर जिला परिषद सदस्य बने. पटवारी की ट्रांसफर पर हंगामा (ETV Bharat) हमीरपुर सदर से विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि 'कोर्ट में पेश रिकॉर्ड और राजस्व रिपोर्टों की जांच के दौरान संबंधित पटवारी अमित कुमार की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट को महत्वपूर्ण आधार माना गया था और रोहित शर्मा के ऊपर अवैध कब्जे के आरोप गलत पाए गए. इसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, जिस पटवारी ने तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की और अदालत में सत्य सामने आया, उसी अधिकारी का 8 जून 2026 को दुर्गम क्षेत्र में तबादला क्यों कर दिया गया.'