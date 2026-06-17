'ईमानदारी की सजा, कोर्ट में सही रिपोर्ट देने पर दुर्गम इलाके में तबादला', पटवारी की ट्रांसफर पर हंगामा
हमीरपुर के बलोह पटवार सर्कल के पटवारी अमित कुमार का किन्नौर तबादला हुआ है. इसे लेकर बीजेपी भड़क गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 1:20 PM IST
हमीरपुर: सरकारी व्यवस्था में ईमानदारी और निष्पक्षता की बात तो अक्सर की जाती है, लेकिन हमीरपुर में सामने आया एक मामला इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. आरोप है कि बलोह पटवार सर्कल के पटवारी अमित कुमार को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कीमत तबादले के रूप में चुकानी पड़ी है. उनका तबादला अब किन्नौर जिले के रिकांगपिओ उपमंडल के एक दुर्गम क्षेत्र में कर दिया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है.
मामला पंचायत चुनाव के दौरान जिला परिषद के चमनेड वार्ड से जुड़ा है. बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोहित शर्मा ने जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उन पर जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगने के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा. अदालत ने पाया कि रोहित शर्मा के खिलाफ अवैध कब्जे का आरोप प्रमाणित नहीं होता और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई. हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रोहित शर्मा चुनाव मैदान में उतरे और भारी मतों से जीत दर्ज कर जिला परिषद सदस्य बने.
हमीरपुर सदर से विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि 'कोर्ट में पेश रिकॉर्ड और राजस्व रिपोर्टों की जांच के दौरान संबंधित पटवारी अमित कुमार की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट को महत्वपूर्ण आधार माना गया था और रोहित शर्मा के ऊपर अवैध कब्जे के आरोप गलत पाए गए. इसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, जिस पटवारी ने तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की और अदालत में सत्य सामने आया, उसी अधिकारी का 8 जून 2026 को दुर्गम क्षेत्र में तबादला क्यों कर दिया गया.'
तबादले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि जिस अधिकारी ने निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसे पुरस्कृत करने के बजाय दंडित किया गया है. उसे परेशान किया गया और अब उसका तबादला कर दिया गया. इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि सच बोलने और सही रिपोर्ट देने वाले कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाए. पटवारी के तबादले को प्रशासनिक व्यवस्था पर धब्बा बताते हुए आशीष शर्मा ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में ऐसे फैसलों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी. पटवारी अमित कुमार के तबादले को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर किसी दबाव का परिणाम? फिलहाल इन सवालों के जवाब सरकार और प्रशासन को देने हैं, लेकिन इस घटनाक्रम ने पूरे जिले में नई राजनीतिक बहस जरूर छेड़ दी है.
क्या था मामला
दरअसल, हाल ही में हुए जिला परिषद चुनावों में रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम हमीरपुर ने बीजेपी प्रत्याशी रोहित शर्मा के नामांकन को खारिज कर दिया था. उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके परिवार ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है. शिकायत में ये भी कहा गया था कि रोहित शर्मा के दादा ने साल 2002 में राजस्व विभाग के पास सरकारी भूमि को अपने नाम करने के लिए आवेदन किया था. हालांकि वर्ष 2017 में उनके दादा का निधन हो चुका था. शिकायत के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के बाद उनका नामांकन रद्द करने का निर्णय लिया था. मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने रोहित शर्मा को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. इसके बाद उन्होंने चमनेड वार्ड से भारी मतों से जीत हासिल की थी.
ये भी पढ़ें: Himachal Weather Update: 19 जून तक इन जिलों में बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी