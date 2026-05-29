इस पंचायत में पर्ची से तय हुई प्रधान की जीत, दो प्रत्याशियों को मिले एक समान वोट
पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत ताल में दो प्रत्याशी को बराबर मत पड़े. जिसके बाद पर्ची के जरिए प्रधान पद का विजेता चुना गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 1:28 PM IST
हमीरपुर: जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत ताल में प्रधान पद का चुनाव बेहद रोमांचक और यादगार साबित हुआ. चुनाव परिणाम घोषित होने के दौरान ऐसी स्थिति बनी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग देर तक मतगणना केंद्र के बाहर डटे रहे. प्रधान पद के लिए मैदान में उतरे प्रताप चंद और राकेश कुमार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और दोनों उम्मीदवारों को समान रूप से 503-503 वोट प्राप्त हुए.
मतगणना के बाद जब परिणाम सामने आया तो चुनाव अधिकारियों ने वोटों की दोबारा गिनती करवाई. पहली बार पुनर्गणना के बाद भी दोनों उम्मीदवारों के मत बराबर रहे. इसके बाद नियमों के तहत दूसरी बार भी रिकॉर्डिंग और पुनर्गणना की गई, लेकिन नतीजा नहीं बदला. दोनों प्रत्याशियों के मत समान रहने के कारण चुनाव अधिकारियों के सामने विजेता तय करने की चुनौती खड़ी हो गई.
चुनाव नियमों के अनुसार बराबरी की स्थिति में लॉटरी अथवा पर्ची प्रणाली के माध्यम से विजेता का चयन किया गया. इसके लिए दोनों उम्मीदवारों के नाम अलग-अलग पर्चियों पर लिखकर एक बॉक्स में डाले गए. अधिकारियों की मौजूदगी में पर्ची निकाली गई, जिसमें राकेश कुमार का नाम सामने आया. इसके साथ ही उन्हें ग्राम पंचायत ताल का विजेता घोषित कर दिया गया.
जैसे ही राकेश कुमार के विजयी होने की घोषणा हुई, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया और विजेता उम्मीदवार का गर्मजोशी से स्वागत किया. वहीं, चुनाव परिणाम को लेकर पंचायत क्षेत्र में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा, क्योंकि इतने करीबी मुकाबले का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है.
प्रधान राकेश कुमार ने कहा, 'वे पंचायत की जनता और सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं. यह जीत केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि पूरी पंचायत के लोगों और उन सभी मतदाताओं की जीत है, जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर उन पर विश्वास जताया'.
उन्होंने कहा कि मैं ग्राम पंचायत ताल के सभी मतदाताओं और पंचायतवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं. पंचायत के लोगों ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा. आने वाले समय में पंचायत में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने, विकास योजनाओं को गति देने और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए वे निरंतर कार्य करेंगे.
उन्होंने पंचायतवासियों से सहयोग की भी अपील की और कहा कि सबके सहयोग से ताल पंचायत को विकास के नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा. ग्राम पंचायत ताल का यह चुनाव बराबरी के मतों और पर्ची के माध्यम से हुए फैसले के कारण लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा.
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