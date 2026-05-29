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इस पंचायत में पर्ची से तय हुई प्रधान की जीत, दो प्रत्याशियों को मिले एक समान वोट

हमीरपुर: जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत ताल में प्रधान पद का चुनाव बेहद रोमांचक और यादगार साबित हुआ. चुनाव परिणाम घोषित होने के दौरान ऐसी स्थिति बनी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग देर तक मतगणना केंद्र के बाहर डटे रहे. प्रधान पद के लिए मैदान में उतरे प्रताप चंद और राकेश कुमार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और दोनों उम्मीदवारों को समान रूप से 503-503 वोट प्राप्त हुए.

मतगणना के बाद जब परिणाम सामने आया तो चुनाव अधिकारियों ने वोटों की दोबारा गिनती करवाई. पहली बार पुनर्गणना के बाद भी दोनों उम्मीदवारों के मत बराबर रहे. इसके बाद नियमों के तहत दूसरी बार भी रिकॉर्डिंग और पुनर्गणना की गई, लेकिन नतीजा नहीं बदला. दोनों प्रत्याशियों के मत समान रहने के कारण चुनाव अधिकारियों के सामने विजेता तय करने की चुनौती खड़ी हो गई.

चुनाव नियमों के अनुसार बराबरी की स्थिति में लॉटरी अथवा पर्ची प्रणाली के माध्यम से विजेता का चयन किया गया. इसके लिए दोनों उम्मीदवारों के नाम अलग-अलग पर्चियों पर लिखकर एक बॉक्स में डाले गए. अधिकारियों की मौजूदगी में पर्ची निकाली गई, जिसमें राकेश कुमार का नाम सामने आया. इसके साथ ही उन्हें ग्राम पंचायत ताल का विजेता घोषित कर दिया गया.

जैसे ही राकेश कुमार के विजयी होने की घोषणा हुई, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया और विजेता उम्मीदवार का गर्मजोशी से स्वागत किया. वहीं, चुनाव परिणाम को लेकर पंचायत क्षेत्र में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा, क्योंकि इतने करीबी मुकाबले का उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है.