ETV Bharat / state

CM सुक्खू के गढ़ में खिला 'कमल', अध्यक्ष-उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भाजपा का कब्जा

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष वासुदेव और उपाध्यक्ष रानी देवी को फूल-मालाएं पहनाकर बधाई दी. इस दौरान हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे. जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नारेबाजी कर खुशी का इजहार किया.

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में पंचायत समिति के चुनाव परिणाम ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. पंचायत समिति हमीरपुर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों पदों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया है. अध्यक्ष पद पर वासुदेव ने जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर रानी देवी निर्विरोध चुनी गईं. चुनाव प्रक्रिया सुबह 11:30 बजे शुरू हुई. चुनाव अधिकारी एवं एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह की अध्यक्षता में चुनाव करवाया गया. पंचायत समिति के सभी 17 सदस्य चुनाव प्रक्रिया में मौजूद रहे. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित वासुदेव और त्रिभुवन शर्मा ने नामांकन दाखिल किया. अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में वासुदेव को 10 मत मिले, जबकि त्रिभुवन शर्मा को 7 मत प्राप्त हुए. इस तरह वासुदेव ने तीन मतों के अंतर से जीत दर्ज की और उन्हें पंचायत समिति हमीरपुर का अध्यक्ष घोषित किया गया. वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए केवल रानी देवी ने नामांकन दाखिल किया था. किसी अन्य प्रत्याशी के मैदान में नहीं होने के कारण उन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया.

पंचायत समिति अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद वासुदेव ने सभी समिति सदस्यों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे. क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और पंचायत समिति के माध्यम से विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनी गईं रानी देवी ने भाजपा विधायक आशीष शर्मा का आभार जताया. उन्होंने कहा कि विधायक ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी. उन्होंने कहा कि पंचायत समिति के सभी सदस्यों को साथ लेकर क्षेत्र के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम किया जाएगा.

'हमीरपुर भाजपा का गढ़'

हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई दी. उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला होने के बावजूद हमीरपुर भाजपा का गढ़ है. उन्होंने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है. उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामले में विफल रही है. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत से यह स्पष्ट होता है कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ बना हुआ है.

बता दें कि पंचायत समिति हमीरपुर में कुल 17 वार्ड हैं. 31 मई को आए चुनाव परिणाम में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 10 वार्डों में जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार 7 वार्डों में विजयी हुए थे. अब चुनाव के करीब तीन महीने बाद पंचायत समिति हमीरपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने दोनों पदों पर जीत दर्ज की है.

ये भी पढ़ें: 'अटैचियों में चीनी-प्याज लेकर आते तो जनता को राहत मिलती, कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए धनबल का इस्तेमाल'

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कर्ज पर मचा सियासी घमासान, अनुराग ठाकुर के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार, बोले- जयराम सरकार छोड़ गई थी 76,707 करोड़ का कर्ज