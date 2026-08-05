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हमीरपुर: NH-34 पर महोबा डिपो रोडवेज बस और डीजल टैंकर में भिड़ंत; 2 चालकों समेत तीन की मौत, 20 यात्री घायल

कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महोबा डिपो की रोडवेज बस और डीजल टैंकर के बीच हुई भिड़ंत में 2 चालकों समेत 3 की मौत हो गई.

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हाईवे पर सुरक्षा के दावों की खुली पोल: हमीरपुर में बस-टैंकर हादसे के बाद लगा लंबा जाम, ARM पहुंचे मौके पर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:41 PM IST

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हमीरपुर: कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-34) पर बुधवार शाम एक और भीषण सड़क हादसा हो गया. सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव में बजरंगबली मंदिर के पास महोबा डिपो की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस और डीजल टैंकर की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और टैंकर के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए. हादसे में रोडवेज बस चालक और डीजल टैंकर चालक समेत तीन की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हो गए.

राहत और बचाव कार्य में जुटे स्थानीय लोग: कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग सबसे पहले राहत कार्य में जुटे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया. सूचना मिलते ही सुमेरपुर थाना प्रभारी पवन कुमार पटेल, सीओ सदर, पुलिस बल और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं.

बस कंडक्टर ने बताई हादसे की आंखों देखी: घायलों को तत्काल सुमेरपुर सीएचसी और जिला अस्पताल भेजा गया. दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारु कराने का काम शुरू किया. दुर्घटना में घायल बस के कंडक्टर ने बताया कि बस महोबा डिपो की थी और हमीरपुर से महोबा जा रही थी. बस में करीब 24 से 25 यात्री सवार थे और वह यात्रियों के टिकट काट रहा था.

टैंकर की टक्कर से स्टेयरिंग में फंसा चालक: जैसे ही बस कुंडौरा गांव के पास बजरंगबली मंदिर के नजदीक मोड़ पर पहुंची, तभी सामने से आ रहे डीजल टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि यात्रियों का संतुलन बिगड़ गया और कई लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े. कंडक्टर ने बताया कि बस चालक स्टेयरिंग में बुरी तरह फंस गया था. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद यात्रियों को बाहर निकाला.

हादसे की चपेट में आई एक चारपहिया गाड़ी: कंडक्टर खुद भी हादसे में घायल हुआ है. घटनास्थल की तस्वीरों में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है. टक्कर के बाद डीजल टैंकर का केबिन भी बुरी तरह पिचक गया. प्रत्यक्षदर्शियों और कंडक्टर के अनुसार, दुर्घटना की चपेट में एक अन्य चारपहिया वाहन भी आया, जिससे हादसा और गंभीर हो गया.

अधिकारियों ने अस्पताल पहुंच लिया जायजा: पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. सुमेरपुर थाना प्रभारी पवन कुमार पटेल ने बताया कि कुंडौरा गांव के पास रोडवेज बस और डीजल टैंकर की भीषण टक्कर हुई है. हादसे में दो चालकों समेत 3 लोगों की मौत हुई है और 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

बस-टैंकर हादसे के बाद लगा लंबा जाम: क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया जा रहा है. रोडवेज के एआरएम आर.पी. साहू भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गए. उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस महोबा डिपो की है और विभाग की ओर से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई गई है. यात्रियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा हादसे की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है. कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-34) पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- बरेली में सड़क हादसा: बिथरी चैनपुर में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, दोनों चालकों की मौके पर मौत

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