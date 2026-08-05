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हमीरपुर: NH-34 पर महोबा डिपो रोडवेज बस और डीजल टैंकर में भिड़ंत; 2 चालकों समेत तीन की मौत, 20 यात्री घायल

हाईवे पर सुरक्षा के दावों की खुली पोल: हमीरपुर में बस-टैंकर हादसे के बाद लगा लंबा जाम, ARM पहुंचे मौके पर ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-34) पर बुधवार शाम एक और भीषण सड़क हादसा हो गया. सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव में बजरंगबली मंदिर के पास महोबा डिपो की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस और डीजल टैंकर की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और टैंकर के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए. हादसे में रोडवेज बस चालक और डीजल टैंकर चालक समेत तीन की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हो गए.

राहत और बचाव कार्य में जुटे स्थानीय लोग: कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग सबसे पहले राहत कार्य में जुटे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया. सूचना मिलते ही सुमेरपुर थाना प्रभारी पवन कुमार पटेल, सीओ सदर, पुलिस बल और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं.

बस कंडक्टर ने बताई हादसे की आंखों देखी: घायलों को तत्काल सुमेरपुर सीएचसी और जिला अस्पताल भेजा गया. दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारु कराने का काम शुरू किया. दुर्घटना में घायल बस के कंडक्टर ने बताया कि बस महोबा डिपो की थी और हमीरपुर से महोबा जा रही थी. बस में करीब 24 से 25 यात्री सवार थे और वह यात्रियों के टिकट काट रहा था.

टैंकर की टक्कर से स्टेयरिंग में फंसा चालक: जैसे ही बस कुंडौरा गांव के पास बजरंगबली मंदिर के नजदीक मोड़ पर पहुंची, तभी सामने से आ रहे डीजल टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि यात्रियों का संतुलन बिगड़ गया और कई लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े. कंडक्टर ने बताया कि बस चालक स्टेयरिंग में बुरी तरह फंस गया था. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद यात्रियों को बाहर निकाला.