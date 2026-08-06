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हमीरपुर: कुंडौरा ब्लैक स्पॉट ने छीनीं 3 जिंदगियां; आंखों के सामने पिता ने तोड़ा दम, 'घर लौट रहा हूं' कहने वाले निसार की पहुंची लाश

हमीरपुर: एनएच-34 पर कुंडौरा ब्लैक स्पॉट के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी. किसी बेटे ने अपनी आंखों के सामने पिता को दम तोड़ते देखा, किसी परिवार के लिए "घर लौट रहा हूं" कहने वाले सदस्य का शव घर पहुंचा तो एक चार साल की मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया. हादसे के दूसरे दिन जब पीड़ित परिवारों से बातचीत की गई तो हर घर में दर्द की अलग कहानी थी, लेकिन हर कहानी का दर्द एक जैसा था. महोबा के खजमनपुरा निवासी नंद किशोर नायक (66) बुधवार को बेटे प्रिंस नायक के साथ अस्पताल से रूटीन जांच कराकर लौट रहे थे.

मौन साधना के दौरान हुआ भीषण हादसा: प्रिंस ने बताया कि दोनों रोज शाम 6:50 से 7:05 बजे तक मौन साधना करते थे और बुधवार को भी बस में बैठकर मौन साधना कर रहे थे. अचानक तेज धमाके के साथ बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिससे प्रिंस अपनी सीट से उछल गए और उनके पिता आगे की सीट व बोनट के बीच बुरी तरह फंस गए. काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं. प्रिंस कहते हैं कि कुछ मिनट पहले तक हम साथ बैठे थे, कभी नहीं सोचा था कि यही सफर पिताजी का आखिरी सफर बन जाएगा.

'किसी और बेटे को न खोना पड़े अपना पिता': पिता की मौत के बाद भी प्रिंस का दर्द सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है और उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए आवाज उठाने की बात कही है. भाजपा के बूथ अध्यक्ष प्रिंस का कहना है कि अब यह सिर्फ उनके पिता का नहीं, बल्कि हर उस परिवार का सवाल है जो रोज इस सड़क से गुजरता है. उन्होंने कहा कि मेरे पिता अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी और बेटे को मेरी तरह अपने पिता को खोना न पड़े. अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा.

रोडवेज ड्राइवर के परिवार को रोजी-रोटी का संकट: हादसे में जान गंवाने वाले रोडवेज चालक निसार खान ने बुधवार शाम करीब पांच बजे बेटे अरहान से आखिरी बार फोन पर बात कर घर लौटने की बात कही थी. कुछ देर बाद अधिकारियों का फोन आया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. अरहान ने बताया कि पिता करीब डेढ़ वर्ष से रोडवेज में चालक थे और पूरा परिवार उन पर ही निर्भर था. अब परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए सरकार से एक सदस्य को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है.

मासूम के सिर से उठा पिता का साया: टैंकर चालक महेश चौरसिया (39) आजमगढ़ के रहने वाले थे और हादसे से पहले उन्होंने पत्नी अनु व चार वर्षीय बेटी माहेश्वरी से बात की थी. महेश के चाचा विनोद कुमार ने बताया कि बुजुर्ग पिता, मां, पत्नी और चार वर्षीय बेटी पूरी तरह महेश पर ही निर्भर थे. परिवार पहले ही बड़े बेटे के लापता होने का दर्द झेल चुका है और अब दूसरे बेटे की मौत ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया है. अब सबसे बड़ी चिंता चार साल की बच्ची के भविष्य को लेकर बनी हुई है.