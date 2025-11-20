ETV Bharat / state

भतीजे ने कुल्हाड़ी से हमला कर चाची को मार डाला; एक महीने पहले ईंट को लेकर हुआ था विवाद

ग्रामीणों पर भी हमला करने की कोशिश : पुलिस के अनुसार कल्ली नातिन को चेचक होने पर किसी काम से गांव के माली के घर गई थी. वहां से लौटकर वह घर के दरवाजे पर ही पहुंची थी कि पीछे से आए भतीजे धर्मेंद्र (42) पुत्र शिवलाल ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग महिला को बचाने के लिए पहुंचे तो धर्मेंद्र ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की.

घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव में गुरुवार की सुबह हुई. गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला कल्ली (60) घर में अकेले रहती थी. पति मिडवा उर्फ मेडेलाल अपने दोनों बेटों के साथ कानपुर में रहकर मजदूरी करते हैं.

हमीरपुर : भतीजे ने कुल्हाड़ी से हमलाकर चाची की हत्या कर दी. इसके बाद फरार हो गया. वारदात के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वारदात का कारण एक महीने पहले ईंट का विवाद बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

गांव में पहुंची पुलिस : इसकी वजह से ग्रामीण हट गए. इसके बाद धर्मेंद्र फिर से कल्ली पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना में गंभीर रूप से घायल वृद्धा की मौत हो गई. सीओ राजकुमार पांडेय ने वारदात सुबह 10.30 बजे की है. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया. ग्रामीणों की जानकारी पर कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

घर में अकेले रहता है आरोपी, नहीं हुई है शादी : ग्रामीणों के अनुसार आरोपी बीमार रहता है. उसकी शादी नहीं हुई है. उसके बड़े भाई की काफी समय पहले ही मौत हो गई थी. वह गांव में एक मकान में अकेले रहता है. अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

एक महीने पहले ईंट को लेकर हुआ था विवाद : वहीं वारदात के पीछे का कारण रंजिश बताई जा रही है. गांव के बाहर हथकड़ी दाई मंदिर है. आरोपी यहां पूजा करने जाया करता था. करीब एक महीने पहले मिडवा ने यहां रखी ईंटे उठाने की कोशिश की तो उनका धर्मेंद्र से नोकझोंक हो गई थी. इस दौरान आरोपी ने देख लेने की धमकी दी थी.

इलाके में डेढ़ महीने में हत्या की छठवीं वारदात : पुलिस के अनुसार आरोपी किसी से ज्यादा बात नहीं करता है. सुबह वह कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहा था. इसी दौरान उसने अपनी चाची पर हमला कर दिया. वहीं मौदहा कोतवाली क्षेत्र में डेढ़ माह के भीतर हत्या की यह छठवीं वारदात है. पुलिस ने शव को कब्जे में भेज दिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

