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गेहूं खरीद में लापरवाही; खेत में 200 क्विंटल गेहूं की बर्बादी देख किसान की सासें थमीं

हमीरपुर : सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव में बीते गुरुवार को हुई रुक-रुक कर बारिश ने किसानों की मेहनत बर्बाद कर दी. खेत में पड़ा सैकड़ों क्विंवट गेहूं भीग कर खराब हो गया. वहीं गेहूं की बर्बाद देख एक किसान की हृदयघात की मौत हो गई. इस मामले में गेहूं खरीद केंद्र की लापरवाही सामने आई है.



देवगांव निवासी संजय ने बताया कि उसके पिता रामकृपाल सिंह (65) किसान थे. इस बार करीब 30 बीघा में गेहूं की फसल बोई थी. कटाई के बाद लगभग 200 क्विंटल गेहूं सात-आठ दिनों से खेत में ही पड़ा था. सरकारी खरीद केंद्र में पंजीकरण और टोकन मिलने के बाद भी फसल की खरीद नहीं हो सकी थी. बृहस्पतिवार को सुबह से मौसम खराब हो गया और रुक-रुक कर बारिश होती रही. जिससे खेत में पड़ा गेहूं पूरी तरह भीग गया. शाम करीब छह बजे बारिश थमने पर रामकृपाल सिंह गेहूं देखने खेत गए और वहां भीगा हुआ गेहूं देखकर वह परेशान हो गए और अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई.

संजय ने बताया कि जानकारी होने पर ग्रामीणों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाय गया. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिवार में पत्नी गायत्री देवी, दो बेटे संजय व दीपक और चार बेटियां हैं. किसान की मौत से परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है. सुमेरपुर थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि मामले में थाना स्तर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है. सूचना मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.