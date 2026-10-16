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पहले साथ बैठ कर पी शराब, फिर तीन हजार रुपये के लिए फावड़े से उतारा मौत के घाट

तीन हजार के लिए मजदूर की हत्या ( ETV Bharat )

हमीरपुर: नादौन क्षेत्र की फस्टे पंचायत के ट्यालू गांव में प्रवासी मिस्त्री दिग्विजय उर्फ गांगुली की हत्या के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. महज तीन हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में मिस्त्री की हत्या कर दी गई. मामले में उसके साथ काम करने वाले दो सहायक मजदूरों की संलिप्तता सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में स्थानीय निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक व्यक्ति अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है.

एएसपी हमीरपुर ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मंगलवार रात तीनों ने एक साथ बैठकर शराब का सेवन किया था. इसी दौरान पैसों के लेनदेन को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों सहायक मजदूरों ने कथित तौर पर फावड़े से हमला कर दिग्विजय की हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी मौके से चले गए. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल खून से सना फावड़ा बरामद कर कब्जे में ले लिया है. फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं.