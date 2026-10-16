पहले साथ बैठ कर पी शराब, फिर तीन हजार रुपये के लिए फावड़े से उतारा मौत के घाट
हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के ट्यालू गांव में तीन हजार रुपये के लेनदेन के विवाद में प्रवासी मिस्त्री की हत्या. एक गिरफ्तार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:01 PM IST
हमीरपुर: नादौन क्षेत्र की फस्टे पंचायत के ट्यालू गांव में प्रवासी मिस्त्री दिग्विजय उर्फ गांगुली की हत्या के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. महज तीन हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में मिस्त्री की हत्या कर दी गई. मामले में उसके साथ काम करने वाले दो सहायक मजदूरों की संलिप्तता सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में स्थानीय निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक व्यक्ति अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है.
एएसपी हमीरपुर ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मंगलवार रात तीनों ने एक साथ बैठकर शराब का सेवन किया था. इसी दौरान पैसों के लेनदेन को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों सहायक मजदूरों ने कथित तौर पर फावड़े से हमला कर दिग्विजय की हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी मौके से चले गए. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल खून से सना फावड़ा बरामद कर कब्जे में ले लिया है. फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं.
मकान मं पड़ा था शव
हत्या की वारदात मंगलवार रात की बताई जा रही है, जबकि पुलिस को इसकी सूचना बुधवार शाम मिली. गांव के एक छोर पर सुनसान जगह स्थित कच्चे मकान के बरामदे में दिग्विजय का खून से लथपथ शव पड़ा था. बुधवार शाम कुछ लोग रामलीला देखने जा रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर मकान पर पड़ी. मकान में लाइट जलती देखकर उन्होंने आगे बढ़कर आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन बरामदे में शव देखकर वे घबरा गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही डीएसपी रश्मि शर्मा और थाना प्रभारी नाजर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. वीरवार सुबह फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की. शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. पुलिस ने मामले में फस्टे पंचायत के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, बिहार के मधुबनी का रहने वाला संतोष अभी फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें जुटी हैं.
जांच में सामने आया है कि मृतक टाइल लगाने का काम करता था और दोनों आरोपी उसके सहायक मजदूर थे. पुलिस के अनुसार, तीन हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुआ विवाद हत्या की वजह माना जा रहा है. वहीं एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
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