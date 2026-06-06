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स्कूल के पास नशे की हालत में मिले 2 युवती समेत 5 युवा, पुलिस की तलाशी में कार में मिला चिट्टा

हमीरपुर जिले की नादौन पुलिस ने चिट्टा के साथ दो लड़कियों समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

चिट्टा के साथ दो लड़कियों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार
चिट्टा के साथ दो लड़कियों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला हमीरपुर में नादौन पुलिस को सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने चिट्टे के एक मामले में दो युवतियों समेत पांच युवाओं को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई ने क्षेत्र में नशे के बढ़ते नेटवर्क को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस का मानना है कि नशे के इस अवैध कारोबार में युवाओं के साथ-साथ युवतियों की संलिप्तता भी लगातार बढ़ रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को थाना नादौन की पुलिस टीम तरेटी गांव में नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान हाई स्कूल तरेटी के समीप पांच युवक-युवतियां संदिग्ध अवस्था में बैठे दिखाई दिए. पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो वे कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए. प्रथम दृष्टया सभी युवा नशे की हालत में प्रतीत हो रहे थे, जिसके चलते पुलिस का शक और गहरा गया. इसके बाद पुलिस ने मौके पर खड़ी उनकी कार की तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार से दो पारदर्शी पन्नियों में चिट्टा बरामद हुआ.

पुलिस ने बरामद चिट्टे को इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तौलने के बाद इसकी कुल मात्रा 1.40 ग्राम पाई गई. नियमानुसार पुलिस ने मौके पर ही बरामद नशे को कब्जे में लेकर सील कर दिया. तलाशी के दौरान पुलिस को एक काले रंग का पर्स भी मिला, जिसमें पहचान संबंधी दस्तावेज, नकदी और कुछ जले हुए नोट बरामद हुए. जले हुए नोट मिलने से मामला और भी संदिग्ध हो गया है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन नोटों के जलने के पीछे क्या कारण रहा और इसका मामले से कोई संबंध है या नहीं?

थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया, 'गिरफ्तार आरोपी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखते हैं. आरोपियों की पहचान कुशल कुमार, (निवासी भूंपल, नादौन), अंकित (निवासी जलाड़ी), पंकज कौंडल (निवासी भड़ोली, कांगड़ा), अमरजोत (निवासी होशियारपुर, पंजाब) और तमन्ना (निवासी जालंधर, पंजाब) के रूप में हुई है. सभी आरोपियों के खिलाफ थाना नादौन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

डीएसपी नादौन गौरवजीत सिंह ने बताया, 'पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद नशा कहां से लाया गया था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं? क्षेत्र में नशा तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके'.

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