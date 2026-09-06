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जेठानी की मौत का सदमा नहीं सह पाई देवरानी, एक घंटे बाद ही तोड़ा दम, एक ही आंगन से उठीं दोनों की अर्थियां

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के बदारन गांव में रविवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई. जेठानी की मौत का सदमा उनकी देवरानी सहन नहीं कर पाईं और करीब एक घंटे बाद ही उनकी भी मौत हो गई. दोनों महिलाओं के बीच बेहद गहरा स्नेह था और वे एक-दूसरे को सगी बहनों की तरह मानती थीं. शाम को जब एक ही आंगन से दोनों की अर्थियां एक साथ उठीं, तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया.

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह बदारन गांव निवासी शकुंतला देवी की घर पर अचानक तबीयत बिगड़ गई. हालत खराब होने पर उनके पुत्र और पेशे से अध्यापक विजय कुमार सहित अन्य परिजन उन्हें तुरंत नादौन अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शकुंतला देवी के निधन की खबर परिवार और गांव में फैलते ही मातम छा गया. इसी दौरान उनकी देवरानी कमलेश कुमारी को भी जेठानी की मौत की सूचना मिली. परिजनों के अनुसार, यह खबर सुनते ही कमलेश कुमारी गहरे सदमे में चली गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. परिवार अभी एक ओर शकुंतला देवी के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा ही था, कि कमलेश कुमारी की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें आनन-फानन में नादौन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों के लाख प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. इस तरह महज एक घंटे के भीतर एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत से पूरा बदारन गांव शोक में डूब गया.

देवरानी-जेठानी से बढ़कर था दोनों का रिश्ता

परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक, शकुंतला देवी और कमलेश कुमारी के बीच सालों से बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता था. दोनों सिर्फ देवरानी-जेठानी नहीं थीं, बल्कि एक-दूसरे को सगी बहनों की तरह मानती थीं. दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार और अपनापन था. ऐसे में जेठानी की अचानक मौत की खबर कमलेश कुमारी के लिए एक ऐसा सदमा बन गई, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाईं.

एक ही आंगन से उठीं दोनों की अर्थियां