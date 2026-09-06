ETV Bharat / state

जेठानी की मौत का सदमा नहीं सह पाई देवरानी, एक घंटे बाद ही तोड़ा दम, एक ही आंगन से उठीं दोनों की अर्थियां

एक ही परिवार की दो महिलाओं की इस तरह एक साथ अंतिम विदाई ने हर किसी को भावुक कर दिया.

jethani devrani Death
एक साथ उठीं जेठानी-देवरानी की अर्थियां (@FAMILY)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के बदारन गांव में रविवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई. जेठानी की मौत का सदमा उनकी देवरानी सहन नहीं कर पाईं और करीब एक घंटे बाद ही उनकी भी मौत हो गई. दोनों महिलाओं के बीच बेहद गहरा स्नेह था और वे एक-दूसरे को सगी बहनों की तरह मानती थीं. शाम को जब एक ही आंगन से दोनों की अर्थियां एक साथ उठीं, तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया.

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह बदारन गांव निवासी शकुंतला देवी की घर पर अचानक तबीयत बिगड़ गई. हालत खराब होने पर उनके पुत्र और पेशे से अध्यापक विजय कुमार सहित अन्य परिजन उन्हें तुरंत नादौन अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शकुंतला देवी के निधन की खबर परिवार और गांव में फैलते ही मातम छा गया. इसी दौरान उनकी देवरानी कमलेश कुमारी को भी जेठानी की मौत की सूचना मिली. परिजनों के अनुसार, यह खबर सुनते ही कमलेश कुमारी गहरे सदमे में चली गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. परिवार अभी एक ओर शकुंतला देवी के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा ही था, कि कमलेश कुमारी की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें आनन-फानन में नादौन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों के लाख प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. इस तरह महज एक घंटे के भीतर एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत से पूरा बदारन गांव शोक में डूब गया.

देवरानी-जेठानी से बढ़कर था दोनों का रिश्ता

परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक, शकुंतला देवी और कमलेश कुमारी के बीच सालों से बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता था. दोनों सिर्फ देवरानी-जेठानी नहीं थीं, बल्कि एक-दूसरे को सगी बहनों की तरह मानती थीं. दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार और अपनापन था. ऐसे में जेठानी की अचानक मौत की खबर कमलेश कुमारी के लिए एक ऐसा सदमा बन गई, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाईं.

एक ही आंगन से उठीं दोनों की अर्थियां

रविवार शाम जब दोनों महिलाओं की अर्थियां एक ही आंगन से एक साथ उठीं, तो वहां मौजूद परिजनों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ श्मशानघाट पहुंची, जहां दोनों की चिताएं भी साथ सजाई गईं. एक ही परिवार की दो महिलाओं की इस तरह एक साथ अंतिम विदाई ने हर किसी को भावुक कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी बदारन गांव पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

इस घटना के बाद पूरे बदारन गांव में शोक की लहर है. ग्रामीण दोनों महिलाओं के बीच वर्षों से रहे प्रेम और अपनत्व को याद कर रहे हैं. एक घंटे के अंतराल में देवरानी-जेठानी की मौत और फिर एक साथ हुई अंतिम विदाई ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया.

ये भी पढ़ें: शिमला में बंदरों के झुंड ने महिला पर किया हमला, छह दिन बाद आईजीएमसी में मौत

ये भी पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को क्यों दिखाए गए काले झंडे? 'मुर्दाबाद-मुर्दाबाद' के लगे नारे

TAGGED:

FUNERAL TOGETHER
BADARAN VILLAGE NADAUN
HAMIRPUR
JETHANI DEVRANI DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.