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सुनार की दुकान से पिघली हालत में बरामद हुए लाखों के गहने, दो आरोपी गिरफ्तार

नादौन में पुलिस ने सुलझाया गहनों की चोरी का मामला. सुनार के पास से सोना बरामद.

पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: पुलिस थाना नादौन के तहत डगोह गांव में हुई लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर रंगस स्थित एक सुनार की दुकान से चोरी किए गए आभूषण पिघली हुई अवस्था में बरामद किए हैं. बरामद सामग्री में करीब 45 ग्राम पिघला हुआ सोना और 195 ग्राम पिघली हुई चांदी शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत 6 से 7 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस ने मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 जुलाई 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. जानकारी के अनुसार, डगोह गांव निवासी रमना देवी पत्नी विजय कुमार ने 16 जून 2026 को पुलिस थाना नादौन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर से करीब 8 लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के अलावा अन्य सुरागों के आधार पर ईशांत धीमान निवासी नादौन, कार्तिक कौशल निवासी नादौन को 29 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने किया मामला दर्ज (ETV Bharat)

सुनार के पास से बरामद हुआ सोना

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि चोरी किए गए आभूषण उन्होंने रंगस के एक सुनार को बेच दिए थे. आरोपियों की निशानदेही पर मंगलवार शाम पुलिस ने रंगस स्थित सुनार की दुकान पर दबिश दी. पूछताछ के दौरान सुनार ने स्वीकार किया कि आरोपियों के लाए गए आभूषणों को पिघला दिया था. सुनार ने पुलिस के समक्ष 45 ग्राम पिघला हुआ सोना तथा 195 ग्राम पिघली हुई चांदी पेश की. पुलिस ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है. प्रारंभिक जांच के अनुसार बरामद धातु की कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि चोरी के आभूषण खरीदने और उन्हें पिघलाने के मामले में सुनार की भूमिका क्या रही और क्या इस पूरे प्रकरण में अन्य लोग भी शामिल हैं.

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 'चोरी के मामले में पिघली हुई अवस्था में सोना और चांदी बरामद की गई है. आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर यह सफलता हाथ लगी है. बरामद सामग्री को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि चोरी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पूरे मामले का शीघ्र खुलासा किया जाएगा.'

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