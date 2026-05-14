हमीरपुर: शादी में आए 9 साल के भांजे की ट्रक से कुचलकर मौत; परिजनों ने सिपाही की कॉलर पकड़ी, थाने में मारपीट की
मुस्करा में शादी समारोह के दौरान हादसे में मासूम की मौत हो गई. परिजनों ने थाने में घुसकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों से अभद्रता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 9:20 PM IST
हमीरपुर: उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में शादी समारोह के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद जमकर बवाल हो गया. तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दूल्हे के नौ वर्षीय सगे भांजे की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे से गुस्साए परिजनों और बारातियों ने पहले सड़क पर शव रखकर जाम लगाया और बाद में थाना परिसर में घुसकर हंगामा किया. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिनमें लोग सिपाही की कॉलर पकड़कर खींचतान करते दिखाई दे रहे हैं.
सड़क किनारे खड़े मासूम को कुचला: जानकारी के अनुसार जालौन जिले के उरई निवासी राजकुमार अपने बेटे अनिकेत के साथ मामा दीपक राजपूत की शादी में आए थे. शादी समारोह राठ रोड स्थित एक पैलेस में चल रहा था और जयमाला के बाद परिवार वापस जाने के लिए बाहर निकला. इसी दौरान राठ की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े अनिकेत को कुचल दिया. हादसे के बाद गुस्साए बाराती ट्रक के पीछे दौड़ पड़े और उसे सीएचसी मुस्करा के पास पकड़ लिया.
थाने के अंदर घुसकर मारपीट: हादसे के बाद चालक फरार हो गया, जबकि खलासी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने बच्चे का शव मुख्य चौराहे पर रखकर करीब तीन घंटे तक जाम लगाए रखा. वीडियो में कुछ युवक थाने के लॉकअप और कंप्यूटर कक्ष के अंदर घुसकर खलासी के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं. वहीं एक महिला द्वारा सिपाही की वर्दी पकड़कर अभद्रता करने का मामला भी सामने आया है.
पुलिस ने दर्ज की तीन एफआईआर: क्षेत्राधिकारी और एसडीएम राठ ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह परिजनों को समझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया. पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि थाना परिसर में अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.
वीडियो के आधार पर जांच: पुलिस अब वीडियो के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. इस घटना से पूरे कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
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