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हमीरपुर: शादी में आए 9 साल के भांजे की ट्रक से कुचलकर मौत; परिजनों ने सिपाही की कॉलर पकड़ी, थाने में मारपीट की

जालौन से शादी में आया था मासूम, तेज रफ्तार ट्रक ने छीन ली परिवार की खुशियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में शादी समारोह के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद जमकर बवाल हो गया. तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से दूल्हे के नौ वर्षीय सगे भांजे की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे से गुस्साए परिजनों और बारातियों ने पहले सड़क पर शव रखकर जाम लगाया और बाद में थाना परिसर में घुसकर हंगामा किया. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिनमें लोग सिपाही की कॉलर पकड़कर खींचतान करते दिखाई दे रहे हैं. मुस्करा थाना परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी, हिरासत में बंद खलासी को पीटा. (Video Credit: ETV Bharat) सड़क किनारे खड़े मासूम को कुचला: जानकारी के अनुसार जालौन जिले के उरई निवासी राजकुमार अपने बेटे अनिकेत के साथ मामा दीपक राजपूत की शादी में आए थे. शादी समारोह राठ रोड स्थित एक पैलेस में चल रहा था और जयमाला के बाद परिवार वापस जाने के लिए बाहर निकला. इसी दौरान राठ की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े अनिकेत को कुचल दिया. हादसे के बाद गुस्साए बाराती ट्रक के पीछे दौड़ पड़े और उसे सीएचसी मुस्करा के पास पकड़ लिया.