हमीरपुर मासूम हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि, DNA सैंपल भेजे गए लैब
हमीरपुर में मासूम बच्ची की हत्या और दुष्कर्म के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हो गई है. पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:22 PM IST
हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, जिसने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए बच्ची और मुख्य आरोपी के डीएनए नमूने मिलान के वास्ते विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिए हैं. इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित रखे गए स्लाइड और अन्य महत्वपूर्ण नमूने भी जाँच के लिए सुरक्षित रूप से भिजवा दिए गए हैं.
फरार आरोपी की तलाश जारी और अस्पताल में भर्ती है हीरालाल: मुस्करा थाना प्रभारी और विवेचक एसआई सुधीर चौरसिया ने घटनास्थल का दोबारा बारीकी से निरीक्षण कर मामले से जुड़े तमाम तथ्यों की नए सिरे से पड़ताल की है. पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था. इस खौफनाक वारदात में शामिल दूसरा आरोपी गोविंद अब भी पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. वहीं दूसरी तरफ पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैरों में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी हीरालाल जिला अस्पताल के जनरल वार्ड में कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती है.
बुलडोजर कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार और सीएम से मिलने की मांग: प्रशासन द्वारा आरोपी के मकान पर की गई बुलडोजर की कार्रवाई से पीड़ित परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है. परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने केवल मकान की बाहरी दीवार और थोड़ा सा हिस्सा ही गिराया है, जबकि अंदर का पूरा मकान जस का तस सुरक्षित खड़ा है. परिवार ने इस कार्रवाई को पूरी तरह अधूरा बताते हुए आरोपी के पूरे मकान को जमीन में मिलाने की कड़ी मांग उठाई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी यह मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वे लखनऊ जाकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे.
परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता और राजनीतिक दलों का दौरा: मृतका के परिवार और कस्बा प्रधान ने असुरक्षा की आशंका जताते हुए कहा है कि आरोपी के रिश्तेदार आसपास घूम रहे हैं, जिससे उन्हें डर सता रहा है. इस गमगीन माहौल में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं का आना-जाना भी लगातार जारी है. मंगलवार को सपा की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ने परिवार से मिलकर हरसंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया. परिवार अब इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की गुहार लगा रहा है.
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