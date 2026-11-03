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हमीरपुर मासूम हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि, DNA सैंपल भेजे गए लैब

बुलडोजर कार्रवाई से परिवार असंतुष्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, जिसने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए बच्ची और मुख्य आरोपी के डीएनए नमूने मिलान के वास्ते विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिए हैं. इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित रखे गए स्लाइड और अन्य महत्वपूर्ण नमूने भी जाँच के लिए सुरक्षित रूप से भिजवा दिए गए हैं.

फरार आरोपी की तलाश जारी और अस्पताल में भर्ती है हीरालाल: मुस्करा थाना प्रभारी और विवेचक एसआई सुधीर चौरसिया ने घटनास्थल का दोबारा बारीकी से निरीक्षण कर मामले से जुड़े तमाम तथ्यों की नए सिरे से पड़ताल की है. पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था. इस खौफनाक वारदात में शामिल दूसरा आरोपी गोविंद अब भी पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. वहीं दूसरी तरफ पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैरों में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी हीरालाल जिला अस्पताल के जनरल वार्ड में कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती है.