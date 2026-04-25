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हमीरपुर मर्डर मिस्ट्री सुलझी: ट्रक में महिला की हत्या, सुमेरपुर में हाईवे किनारे फेंका गया शव, CCTV से आरोपी गिरफ्तार

हमीरपुर मर्डर मिस्ट्री सुलझी. ( फोटो वीडियो क्रेडिट पुलिस मीडिया सेल )

हमीरपुर: सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल को हाईवे किनारे मिले महिला के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में ट्रक चालक महेंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया है. 21 अप्रैल की शाम हाईवे किनारे अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान के प्रयास शुरू किए गए. बाद में कानपुर नगर निवासी एक व्यक्ति ने महिला की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई. जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक संदिग्ध ट्रक नजर आया। ट्रक को ट्रेस कर चालक महेंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया.

मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि आरोपी चालक महिला को पहले से जानता था और घटना के समय वह उसके साथ ट्रक में थी.