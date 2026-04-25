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हमीरपुर मर्डर मिस्ट्री सुलझी: ट्रक में महिला की हत्या, सुमेरपुर में हाईवे किनारे फेंका गया शव, CCTV से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में ट्रक चालक महेंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया है.

Woman Murdered Inside Truck
हमीरपुर मर्डर मिस्ट्री सुलझी. (फोटो वीडियो क्रेडिट पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 6:24 PM IST

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हमीरपुर: सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल को हाईवे किनारे मिले महिला के शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में ट्रक चालक महेंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया है.

21 अप्रैल की शाम हाईवे किनारे अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था. प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान के प्रयास शुरू किए गए.

बाद में कानपुर नगर निवासी एक व्यक्ति ने महिला की पहचान अपनी पत्नी के रूप में की, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई.

जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक संदिग्ध ट्रक नजर आया। ट्रक को ट्रेस कर चालक महेंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया.
मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि आरोपी चालक महिला को पहले से जानता था और घटना के समय वह उसके साथ ट्रक में थी.

सुमेरपुर के एक होटल/ढाबे में खाना खाने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जो बढ़ने पर आरोपी ने शराब के नशे में महिला का दुपट्टे से गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

वारदात के बाद आरोपी ने शव को हाईवे किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रक को कब्जे में ले लिया है.

उन्होंने बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे के लिए एसओजी और थाना पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं. टोल टैक्स के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचा गया.
फिलहाल आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए हमीरपुर सदर अस्पताल लाया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

21 अप्रैल को थाना सुमेरपुर क्षेत्र में हाईवे किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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