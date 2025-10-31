ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग में हत्या; पोस्टमार्टम में देरी से भड़के परिजनों ने जेल रोड पर लगाया जाम

हमीरपुर मौदहा कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या कर दी गई थी. युवती ने भी हाथ और गले की नसें काट ली थीं.

हमीरपुर में हत्या के बाद हंगामा.
हमीरपुर में हत्या के बाद हंगामा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 7:58 AM IST

हमीरपुर : मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गांव में प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते हुई युवक की हत्या के बाद पोस्टमार्टम में देरी होने पर गुरुवार को परिजन भड़क गए. आक्रोशित परिजनों ने जिला कारागार (जेल) रोड पर जाम लगा प्रदर्शन किया. सड़क जाम और प्रदर्शन के चलते करीब आधे घंटे तक आवागमन ठप रहा. इस बीच मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार ने पुलिस टीम के सहयोग से लोगों को समझाकर जाम खुलवाया.

सदर कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार के मुताबिक बांदा जनपद के जसपुरा निवासी निवासी रवि (30) पुत्र कालीदीन की हत्या कर दी गई थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि रवि का मौदहा कोतवाली क्षेत्र की एक युवती से प्रेम संबंध था. युवती की शादी दो नवंबर को तय थी. इसकी जानकारी होने पर रवि बुधवार दोपहर युवती के गांव पहुंचा था. युवती से बातचीत करते देख परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से रवि को पकड़ लिया और पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और गंभीर हालत में रवि को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया

उधर, रवि की मौत की खबर लगते ही युवती ने भी अपने गले और हाथ की नसें काट ली थीं. जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. हत्या के बाबत रवि के पिता कालीदीन उर्फ उमाशंकर की तहरीर पर युवती के पिता, दादी, चाचा समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

कोतवाली प्रभारी के मुताबिक गुरुवार को रवि के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई. शाम चार बजे तक पोस्टमार्टम शुरू न होने पर नाराज परिजन जेल रोड पर बैठ गए थे. जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण शामिल थे. सभी को समझा-बुझाकर जाम समाप्त करा दिया गया था. अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है.

