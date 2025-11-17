ETV Bharat / state

हमीरपुर मर्डर केस में मृतका महिला के बेटे के नाम पर 'ठगी', पुलिस ने मामला किया दर्ज

हमीरपुर सोशल मीडिया पर ठगी का मामला सामने आया है. ठगी हमीरपुर मर्डर केस में पीड़िता के बेटे के नाम पर हो रही थी.

हमीरपुर मर्डर केस में मृतका महिला के बेटे के नाम पर 'ठगी
हमीरपुर मर्डर केस में मृतका महिला के बेटे के नाम पर 'ठगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 7:47 PM IST

हमीरपुर: पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले सासन क्षेत्र में हुए महिला हत्याकांड में मृतका के दिव्यांग बेटे के नाम पर कथित तौर पर पैसों की उगाही का मामला सामने आया है. फेसबुक पर कथित तौर पर इस ठगी को अंजाम दिया जा रहा था. फेसबुक पर पहले मृतक महिला के दिव्यांग बेटे गोलू और स्पेशल चाइल्ड स्कूल पहचान की संचालिका चेतना शर्मा की फोटो लगाई और साथ में एक यूपीआई स्कैनर की फोटो डाल दी. इस स्कैनर के जरिए लोगों से गोलू के नाम पर पैसे डोनेट करने का आग्रह किया गया.

मामला ध्यान में आने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. चेतना शर्मा ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है. पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि 'मामला दर्ज कर लिया गया है. दिव्यांग गोलू और पहचान संस्था की चेतना शर्मा को फोटो लगाकर फेक स्कैनर शेयर किया गया था. इस पोस्ट को अधिक विश्वसनीय दिखाने के उद्देश्य से दिव्यांग गोलू और शिकायतकर्ता चेतना शर्मा की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है. पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और खाताधारकों की पहचान कर ली है. पुलिस जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी.'

हमीरपुर मर्डर केस में मृतका महिला के बेटे के नाम पर 'ठगी (ETV Bharat)

वहीं, चेतना शर्मा ने बताया कि 'मृतक महिला का बच्चा गोलू हमारे पास पहले भी आता था, कुछ पारिवारिक कारणों से बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा था, लेकिन हमने अब बच्चे का खर्च उठाने का निर्णय लिया था, जैसे ही हमने ये घोषणा की उसके अगले दिन मेरी और मृतक महिला के बेटे गोलू की फोटो के साथ स्कैनर वायरल होना शुरू हो गया. मैंने लोगों से इस स्कैनर पर पैसे न डालने की अपील की थी. हमने न पहले और न अब किसी से पैसों की कोई मांग की थी.'

बता दें कि कुछ दिन पहले हमीरपुर में एक नाबालिग ने महिला की दराटी और डंडे से हमला कर दिया था. उपचार के दौरान महिला की पीजीआई में मौत हो गई थी. महिला का दिव्यांग बेटा गोलू है, जो मां के साथ रहता था. मां ही बेटे की देखभाल करती थी. मां की मौत के बाद बहुत से लोग मृतक महिला की बेटे की मदद के लिए आगे आए हैं.

