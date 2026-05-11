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PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भड़की भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष बोले-यह अखिलेश यादव के इशारे पर

कहा-समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी बन चुकी, हमेशा से घटिया शब्दों और भाषा का इस्तेमाल.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 7:31 PM IST

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लखनऊ: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के हमीरपुर सांसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी की तीखी निंदा की. उन्होंने कहा कि भाजपा इस घटिया बयान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी.

पंकज चौधरी ने कहा कि सपा सांसद ने प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की है, उससे साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी बन चुकी है. जब जनता सपा को आईना दिखाती है और चुनाव में उसकी हार होती है, तब सपा के लोग शब्दों की सीमा लांघकर घटिया भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं. उन्होंने मांग की कि समाजवादी पार्टी को तुरंत इस सांसद को निष्कासित करना चाहिए. अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि यह बयान अखिलेश यादव के इशारे पर ही दिया गया है.

चौधरी ने स्पष्ट किया कि भाजपा इस पूरे मामले पर लीगल एक्शन के लिए चर्चा कर रही है और जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा से घटिया शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करती रही है. देश की जनता जब-जब सपा-कांग्रेस गठबंधन को करारा जवाब देती है, तब इनकी बौखलाहट बढ़ जाती है. विपक्ष की यह टिप्पणी हतोत्साहित होने का नतीजा है. उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी सपा को धूल चटाई है और आगे भी हराने का काम करेगी. पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी कुछ दिनों का धैर्य रख रही है। यूपी में संगठनात्मक बदलाव जल्द ही होगा, जिससे भाजपा और मजबूत होकर आगे बढ़ेगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज चौधरी ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएं. इस घटना ने फिर से सपा की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा सांसद के बयान से पार्टी को नुकसान हो सकता है. भाजपा का कहना है कि जनता ऐसे तत्वों को कभी माफ नहीं करेगी.

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