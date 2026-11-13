कांग्रेस की फर्जी गारंटियों ने हिमाचल को ₹1.12 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोया: अनुराग ठाकुर
2027 में होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:32 PM IST
धर्मशाला: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर धर्मशाला दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. सांसद ने कहा कि वर्ष 2027 के चुनाव प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस की कथित फर्जी और खोखली गारंटियों से मुक्ति पाने का अवसर होंगे. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में वापसी करेगी और हिमाचल को फिर से विकास की राह पर आगे ले जाएगी.
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जनता से कई गारंटियां की थीं, लेकिन ये गारंटियां पूरी करने के बजाय प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया गया. कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डुबो दिया है और प्रदेश को विकास की बजाय आर्थिक बदहाली की ओर धकेल दिया है".
वहीं, प्रदेश के अधिकारों और विकास परियोजनाओं के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए भाजपा ने हमेशा संघर्ष किया है. उन्होंने बीबीएमबी में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हिस्से का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश को उसका हक दिलाने के लिए भाजपा ने न्यायालय से लेकर सरकार तक हर स्तर पर प्रयास किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में हिमाचल का औद्योगिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किशाऊ बांध और बीबीएमबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हिमाचल के हित में फैसले लिए हैं.
दरअसल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला में आज से चार दिवसीय शताब्दी समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ है. 13 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कॉलेज के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए आयोजकों को बधाई दी.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला कॉलेज का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है. इसकी स्थापना से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत और यहां से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाले पूर्व विद्यार्थियों की यादों को संजोने के लिए ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा यह आयोजन सराहनीय है. ऐसे आयोजन संस्थान की उपलब्धियों को याद करने के साथ-साथ नई पीढ़ी को भी अपनी विरासत से जोड़ने का काम करते हैं.
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