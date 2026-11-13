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कांग्रेस की फर्जी गारंटियों ने हिमाचल को ₹1.12 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोया: अनुराग ठाकुर

सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV Bharat )

धर्मशाला: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर धर्मशाला दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. सांसद ने कहा कि वर्ष 2027 के चुनाव प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस की कथित फर्जी और खोखली गारंटियों से मुक्ति पाने का अवसर होंगे. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में वापसी करेगी और हिमाचल को फिर से विकास की राह पर आगे ले जाएगी.

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जनता से कई गारंटियां की थीं, लेकिन ये गारंटियां पूरी करने के बजाय प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया गया. कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में डुबो दिया है और प्रदेश को विकास की बजाय आर्थिक बदहाली की ओर धकेल दिया है".