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फिट इंडिया जागरूकता दौड़ को अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का दिया भरोसा

सिंथेटिक ट्रैक स्थित अणु डिग्री कॉलेज परिसर से शुरू हुई यह जागरूकता दौड़ हीरानगर में संपन्न हुई. दौड़ में विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, विद्यार्थी, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए. पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल भावना का संदेश देते हुए लोगों को नियमित व्यायाम करने, नशे से दूर रहने और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया.

हमीरपुर: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक सप्ताह के उपलक्ष्य में जिला ओलंपिक संघ हमीरपुर द्वारा स्वस्थ जीवनशैली, सद्भावना, सामाजिक एकता और फिट इंडिया मूवमेंट को समर्पित भव्य जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया. इस दौड़ को हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने स्वयं भी प्रतिभागियों के साथ चिल्ड्रन पार्क तक दौड़ लगाकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया.

इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक सप्ताह के अवसर पर आयोजित यह जागरूकता दौड़ युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने का सराहनीय प्रयास है. इस दौड़ में लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया. फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. यदि युवा फिट रहेंगे तो देश भी मजबूत और स्वस्थ बनेगा".

अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के हमीरपुर केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों की मांगों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि हमीरपुर सिंथेटिक ट्रैक को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले भी हमीरपुर केंद्र को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इनडोर स्टेडियम, आधुनिक जिम और बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई हैं. साथ ही खिलाड़ियों के ठहरने के लिए नए छात्रावास की मांग को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.

सांसद ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी क्रम में अक्टूबर माह में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा. खेल महाकुंभ की शुरुआत युवाओं को खेलों से जोड़ने और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से की गई थी, जिसे आज देश के कई हिस्सों में भी अपनाया जा रहा है. उन्होंने युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने, नियमित व्यायाम करने और नशे से दूर रहकर स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.

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