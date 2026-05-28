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हिमाचल पंचायत चुनाव फेज 2: सांसद अनुराग ठाकुर ने परिवार संग डाला वोट, जनता से की ये अपील

हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, 'लोकतंत्र में पंचायतीराज संस्थाओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है. पंचायत प्रतिनिधि गांव और क्षेत्र के विकास की दिशा तय करते हैं. हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है. महिलाओं ने विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आज हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए. क्योंकि मजबूत पंचायतें ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान हैं'.

हमीरपुर: पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिला हमीरपुर की 82 ग्राम पंचायतों में आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला.

'कांग्रेस की नीतियों को जनता कर रही खारिज'

वहीं, हिमाचल सरकार के विकास के दावों पर सांसद अनुराग ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों के पहले चरण में आए परिणामों ने साफ कर दिया है कि जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है. लोगों ने मतदान के माध्यम से प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और कांग्रेस की नीतियों को सिरे से नकार दिया है.

केरल में ईडी कार्रवाई का विरोध अशोभनीय: अनुराग ठाकुर

वहीं, केरल में ईडी की कार्रवाई का विरोध किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद जब भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो कुछ लोग और दल इसका विरोध करने लगते हैं, जोकि पूरी तरह अशोभनीय है. किसी राज्य में वर्तमान मुख्यमंत्री तो कहीं पूर्व मुख्यमंत्री और उनके समर्थक जांच एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करते दिखाई देते हैं, जबकि अदालतें भी ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना चुकी हैं. ईडी सहित सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से और निष्पक्षता के साथ कार्य करती हैं. ऐसे में उनके खिलाफ विरोध या हमले जैसी घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए.

'SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत'

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईआर मामले में दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जब जनता के बीच हार जाते हैं तो कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर और कभी एसआईआर जैसे मुद्दों पर विवाद खड़ा करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही और पारदर्शी है. अब राजनीतिक दलों और नेताओं को बार-बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना बंद करना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए.

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