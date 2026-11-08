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बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पाई मां, कुछ घंटे बाद तोड़ा दम

बेटे की मौत के बाद मां की मौत ( ETV Bharat )

हमीरपुर: जिस घर में दिवाली के दीप जलने की तैयारी होनी थी, वहां त्योहार से ठीक एक दिन पहले दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. 63 वर्षीय बेटे बलदेव सिंह की अचानक मौत का सदमा 85 वर्षीय मां कैरो देवी सहन नहीं कर पाईं. बेटे का शव घर पहुंचते ही मां बेसुध हो गईं. बेटे की मौत के कुछ घंटे बाद ही उनकी भी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया. मां-बेटे की कुछ ही घंटों के अंतराल में हुई मौत से टिक्कर राजपूतां पंचायत के समोह गांव में शोक की लहर है.

जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे बलदेव सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. परिजन उन्हें उपचार के लिए बड़सर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. बलदेव सिंह जल शक्ति विभाग में कर्मचारी रहे थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे. बेटे का शव जब घर पहुंचा तो मां कैरो देवी उसे देखकर बेसुध हो गईं. बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद से ही वो लगातार रो रही थीं. परिवार के सदस्य बलदेव सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए, जैसे ही उनका पार्थिव शरीर श्मशानघाट ले जाया गया, पीछे से मां कैरो देवी की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. परिजन उन्हें तुरंत बड़सर अस्पताल ले गए, जहां दोपहर करीब 12 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.