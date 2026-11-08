बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पाई मां, कुछ घंटे बाद तोड़ा दम
मां बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पाई. बेटे की मौत के बाद मां बेसुध हो गई. कुछ देर बाद उनका देहांत हो गया
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 4:09 PM IST
हमीरपुर: जिस घर में दिवाली के दीप जलने की तैयारी होनी थी, वहां त्योहार से ठीक एक दिन पहले दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. 63 वर्षीय बेटे बलदेव सिंह की अचानक मौत का सदमा 85 वर्षीय मां कैरो देवी सहन नहीं कर पाईं. बेटे का शव घर पहुंचते ही मां बेसुध हो गईं. बेटे की मौत के कुछ घंटे बाद ही उनकी भी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया. मां-बेटे की कुछ ही घंटों के अंतराल में हुई मौत से टिक्कर राजपूतां पंचायत के समोह गांव में शोक की लहर है.
जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे बलदेव सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. परिजन उन्हें उपचार के लिए बड़सर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. बलदेव सिंह जल शक्ति विभाग में कर्मचारी रहे थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे. बेटे का शव जब घर पहुंचा तो मां कैरो देवी उसे देखकर बेसुध हो गईं. बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद से ही वो लगातार रो रही थीं. परिवार के सदस्य बलदेव सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए, जैसे ही उनका पार्थिव शरीर श्मशानघाट ले जाया गया, पीछे से मां कैरो देवी की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. परिजन उन्हें तुरंत बड़सर अस्पताल ले गए, जहां दोपहर करीब 12 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
इसके बाद मां कैरो देवी का भी गांव के श्मशानघाट में अंतिम संस्कार किया गया. दिवाली से ठीक पहले हुई इस हृदयविदारक घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. बलदेव सिंह के दो बेटे हैं. छोटा बेटा घर पर ही रहता है, जबकि बड़ा बेटा अनिल कुमार बहरीन में है. पिता की मौत की सूचना मिलने के बाद वह घर लौट रहा है. बलदेव सिंह के बड़े भाई जगरूप सिंह सेना से सेवानिवृत्त हैं.
पंचायत की वार्ड पंच सुदेश ने बताया कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और इस दुख की घड़ी में गांव के लोग शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं. वहीं, बड़े बेटे अनिल कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे मेरे पिता बलदेव सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी. परिजन उन्हें बड़सर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. शनिवार को उनका अंतिम संस्कार गांव के श्मशानघाट में किया गया.
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