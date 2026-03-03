ETV Bharat / state

हमीरपुर की बेटी दीपिका पटियाल बनीं लेफ्टिनेंट कर्नल, जमकर मिल रही बधाइयां

हमीरपुर की बेटी दीपिका पटियाल बनीं लेफ्टिनेंट कर्नल ( @DeepikaPatial )