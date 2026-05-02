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अवैध खनन मामला: MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा को 17 दिनों बाद मिली जमानत, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

अवैध खनन मामले में विधायक आशीष शर्मा के भाई-चाचा 17 दिनों से न्यायिक हिरासत में थे, जिन्हें आज कोर्ट से जमानत मिल गई.

MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा को 17 दिनों बाद मिली जमानत
MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा को 17 दिनों बाद मिली जमानत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : May 2, 2026 at 8:40 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की पुंग खड्ड में कथित अवैध खनन के बहुचर्चित मामले में हमीरपुर सदर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा के छोटे भाई और चाचा को आज अदालत से जमानत मिल गई. करीब 17 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद दोनों जिला कारागार से बाहर आए.

इस दौरान विधायक आशीष शर्मा, उनकी पत्नी और समर्थक उन्हें लेने के लिए जेल परिसर पहुंचे. जेल से बाहर आते ही दोनों ने सबसे पहले परिसर के बाहर स्थित मंदिर में माथा टेका और ईश्वर का आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद समर्थकों का धन्यवाद किया. समर्थकों ने भी उनके स्वागत में उत्साह दिखाया और उनके समर्थन में नारेबाजी की.

हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा (ETV Bharat)

इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने अदालत का आभार जताते हुए कहा, 'उन्हें न्यायपालिका और देश की कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है. न्याय जरूर मिलेगा और सच्चाई सामने आएगी. यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और विपक्ष को दबाने के लिए उनके परिवार को निशाना बनाया गया है'.

आशीष शर्मा ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर तक ले जाकर गलत परंपरा शुरू की है, जिसे प्रदेश की जनता बारीकी से देख रही है. सरकार का एकमात्र उद्देश्य विपक्षी नेताओं को परेशान करना और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करना बन गया है. वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि मिले.

MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा को 17 दिनों बाद मिली जमानत
MLA आशीष शर्मा के भाई-चाचा को 17 दिनों बाद मिली जमानत (ETV Bharat)

वहीं, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें पुलिस ही शिकायतकर्ता है, वही जांच कर रही है और वही गवाह भी है, जो न्याय के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करता है. पुलिस ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अदालत में पेश किया और न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की. यदि उनके परिजनों ने कोई गलत कार्य किया है तो वह भी जांच में सामने आएगा, और यदि सरकार की मंशा गलत है तो वह भी भविष्य में उजागर होगी.

विधायक सुधीर शर्मा चाचा के पैरे छूते हुए
विधायक सुधीर शर्मा चाचा के पैरे छूते हुए (ETV Bharat)

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए आशीष शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री संकीर्ण सोच के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को व्यक्तिगत लड़ाई में बदल दिया है. सरकार ने उनके परिवार को अनावश्यक रूप से परेशान किया है. प्रदेश में निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है.

जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक ने कहा कि पार्टी हाईकमान जिस भी उम्मीदवार का चयन करेगा, सभी कार्यकर्ता मिलकर उसे जिताने के लिए काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे.

गौरतलब है कि महालक्ष्मी स्टोन क्रशर से जुड़े इस अवैध खनन मामले में आरोपी उमेश शर्मा और प्रवीण शर्मा को पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उन्होंने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था. अब हमीरपुर न्यायालय से 17 दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई है.

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Last Updated : May 2, 2026 at 8:40 PM IST

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