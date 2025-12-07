ETV Bharat / state

15 साल बाद घर लौटा लापता सेना का जवान, ढोल-नगाड़ों से स्वागत, बड़े भाई ने बताई अब तक कहां और कैसे रहा?

15 साल से कहां लापता था सेना का जवान, कब और कैसे परिजनों को जानकारी मिली ये सब लापता जवान के बड़े भाई ने बताई.

Hamirpur Missing soldier Baldev returns home
15 साल बाद घर लौटा लापता सेना का जवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 11:04 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत बनाल के घीरथोली गांव में 15 वर्ष से लापता जवान बलदेव के लौटने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. रविवार (7 दिसंबर) सुबह जब बलदेव अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर पहुंचा तो गांव के लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत किया. परिवार ने आरती-पूजन कर गृह प्रवेश करवाया. दिन भर रिश्तेदारों, बहन-जीजा, मित्रों और ग्रामीणों का तांता लगा रहा, परिजन और रिश्तेदार बलदेव को सकुशल देखकर भावुक हो उठे.

15 साल बाद घर लौटा लापता जवान

सोशल मीडिया ने इस मिलन में अहम भूमिका निभाई. बलदेव के बड़े भाई प्रताप सिंह ने बताया कि, "लापता होने के वक्त बलदेव की याददाश्त चली गई थी. इस दौरान वह हरियाणा के हिसार स्थित गौशाला में जा पहुंचा और वहां करीब 9 वर्ष तक रहा. कोरोना महामारी के समय उसे गौशाला से बाहर कर दिया गया. इसी दौरान राजस्थान के बीकानेर जिला स्थित मलोटी गांव के बिश्नोई परिवार के लोग वहां पहुंचे और वे उसे अपने घर ले आए. कई महीनों तक बलदेव वहीं रहा. वह अक्सर लोगों से बातें करता और कभी कहता उसका घर हमीरपुर चबूतरा है तो कभी कहता ऊना में उसका घर है. इन्हीं बातों को सुनकर बिश्नोई परिवार ने उसका एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया."

बलदेव के बड़े भाई ने बताया कि, वीडियो सामने आने के बाद बलदेव की भाभी ने उसे पहचान लिया. फिर पूरा परिवार शनिवार, 6 दिसंबर को राजस्थान के लिए रवाना हुआ और उसे अपने साथ घर ले आए. राजस्थानी परिवार ने भी बलदेव के परिजनों का धन्यवाद किया और उसके सुरक्षित लौटने पर खुशी व्यक्त की. जवान के सम्मान में क्षेत्र के विधायक कैप्टन रणजीत, पंचायत प्रधान कांता देवी, राजपूत महासभा के जिला महासचिव जोगेंद्र ठाकुर सहित कई लोगों ने पहुंचकर उसका स्वागत किया और परिवार को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की.

15 साल बाद लौटने पर ढोल-नगाड़ों से स्वागत (ETV Bharat)

त्रिपुरा में ड्यूटी जॉइन करने के दौरान लापता

बलदेव के बड़े भाई प्रताप ने बताया कि, बलदेव ग्रिफ इंडिया आर्मी में भर्ती हुआ था और त्रिपुरा में ड्यूटी जॉइन करने जा रहा था. दिल्ली से परिवार से अंतिम बार बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया. उसने ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की और न ही घर लौटा. परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन वर्षों तक उसका कोई पता नहीं चला. अब 15 वर्ष बाद सोशल मीडिया के जरिए परिवार को बलदेव का सुराग मिला है.

परिजनों के साथ बलदेव (ETV Bharat)

बलदेव के परिजनों ने बताया कि, अभी भी उसकी याददाश्त कमजोर है, जिसके चलते वह केवल कुछ ही लोगों को पहचान पा रहा है. अपने घर वालों, साथ पढ़ने वालों और जिनके साथ रहा, उन्हीं चेहरों को वह याद रख पा रहा है. बलदेव की वापसी से गांव में पुराने दिन लौट आए हैं और हर कोई उसकी सकुशल वापसी को एक चमत्कारी और भावुक मिलन के रूप में देख रहा है.

15 साल बाद घर लौटा लापता सेना का जवान (ETV Bharat)

क्या है ग्रिफ इंडिया आर्मी?

बता दें कि, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (General Reserve Engineer Force) है, जो भारतीय सेना का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह सीमा सड़क संगठन (BRO) के तहत काम करती है. ग्रिफ इंडिया आर्मी का काम भारतीय सेना के लिए सीमावर्ती इलाकों और रणनीतिक स्थानों पर सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा बनाना और उनका रखरखाव मुख्य है, ताकि सेना की आवाजाही और सप्लाई सुनिश्चित हो सके. यह भारतीय सेना के इंजीनियर कोर के अधिकारियों और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के साथ मिलकर काम करता है और देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है.

