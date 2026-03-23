ETV Bharat / state

हमीरपुर में 10 दिन से लापता युवती की लाश कुएं में मिली, दो नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू

फील्ड यूनिट मौकै पर पहुंची. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र स्थित पडुई गांव में सोमवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब 10 दिन से लापता एक युवती का शव गांव के ही एक कुएं में मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया और विधिक कार्रवाई शुरू की. मृतक युवती की पहचान 21 वर्षीय सरस्वती के रूप में हुई है, जो पडुई गांव निवासी रामकेश निषाद की बेटी थी. वह बीते 13 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से अचानक लापता हो गई थी. नामजद आरोपियों पर अपहरण का शक: सरस्वती के लापता होने के बाद पीड़ित पिता ने 14 मार्च को दो युवकों के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में हमीरपुर के चंदूपुर निवासी अजीत और ललपुरा के टीकापुर निवासी कुलदीप को नामजद किया गया था. सोमवार शाम करीब 4 बजे जब गांव में नमामि गंगे की टंकी के पास बने कुएं से तेज बदबू आने लगी, तो ग्रामीणों ने भीतर झांककर देखा. पानी में शव उतराता देख ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए. जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता (Video Credit: ETV Bharat)