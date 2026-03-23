हमीरपुर में 10 दिन से लापता युवती की लाश कुएं में मिली, दो नामजद आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू
अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया, रामकेश निषाद की 21 वर्षीय बेटी सरस्वती 13 मार्च से लापता थी. सोमवार को उसका शव मिला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 10:49 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र स्थित पडुई गांव में सोमवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब 10 दिन से लापता एक युवती का शव गांव के ही एक कुएं में मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया और विधिक कार्रवाई शुरू की. मृतक युवती की पहचान 21 वर्षीय सरस्वती के रूप में हुई है, जो पडुई गांव निवासी रामकेश निषाद की बेटी थी. वह बीते 13 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से अचानक लापता हो गई थी.
नामजद आरोपियों पर अपहरण का शक: सरस्वती के लापता होने के बाद पीड़ित पिता ने 14 मार्च को दो युवकों के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में हमीरपुर के चंदूपुर निवासी अजीत और ललपुरा के टीकापुर निवासी कुलदीप को नामजद किया गया था. सोमवार शाम करीब 4 बजे जब गांव में नमामि गंगे की टंकी के पास बने कुएं से तेज बदबू आने लगी, तो ग्रामीणों ने भीतर झांककर देखा. पानी में शव उतराता देख ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने बताया कि युवती की गुमशुदगी और अपहरण का मुकदमा पहले ही थाने में दर्ज है. पुलिस अब इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सटीक कारणों और समय का पता लगाया जा सके. पुलिस की टीमें नामजद आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं. परिजनों से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है.
युवती की मौत के बाद गांव में तनाव: युवती की लाश मिलने के बाद से पडुई गांव में शोक की लहर है. पुलिस प्रशासन ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है. अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने कहा किपोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में आगे की कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.
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