हे भगवान! नाबालिग ने महिला से किया रेप का प्रयास, इनकार करने पर दराती से किया लहूलुहान, पुलिस ने हिरासत में लिया

एएसपी राजेश शर्मा ने बताया, 'बीते सोमवार की शाम एक महिला के खेतों में लहूलुहान हालत में पड़े होने की सूचना मिली. सूचना पर एएसएचओ हमीरपुर राजेश शर्मा के साथ सदर थाना के एसएचओ कुलवंत सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर एक 14 वर्षीय नाबालिग को पूछताछ के लिए थाने बुलाया. पूछताछ के दौरान नाबालिग ने प्रारंभिक स्तर पर अपराध में संलिप्त होने की बात स्वीकार की है. प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और जब महिला ने इनकार किया तो आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है'.

हमीरपुर: देवभूमि हिमाचल से रोंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई है. मामला हमीरपुर जिले के एक गांव का है. जहां एक नाबालिग ने खेत में घास काट रही एक महिला से दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन महिला ने जब इसका विरोध किया तो नाबालिग ने दराती और डंडे से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया. घटना के बाद खेत में गंभीर हालत में पड़ी महिला को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है.

हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी मामले की विस्तृत तहकीकात जारी है. कुछ पहलुओं की पुष्टि होना अभी बाकी है. वहीं, हमले में गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती है. घायल महिला का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया जा सका है. चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और जैसे ही डॉक्टर अनुमति देंगे, पुलिस उसके बयान दर्ज करेगी. ताकि घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी सामने आ सके. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की बारीकी से जांच कर जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

हमीरपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हमीरपुर के एक गांव की 40 वर्षीय महिला खेतों में घास काटने गई थी. इस दौरान एक नाबालिग ने महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने मना किया तो उसे दराती व डंडे से हमला कर बुरी तरह से लहूलुहान कर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने जब महिला को घायल अवस्था में देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया, जहां से महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया.

मामले में महिला के जेठ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मामले में शक के आधार पर आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है. पुलिस के अनुसार नाबालिग से पूछताछ जारी है.

