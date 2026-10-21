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पति-पत्नी ने रची कामयाबी की कहानी, 14 साल की सेवा के बाद एक ही दिन बने लेफ्टिनेंट कर्नल

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के सैन्य दंपति ने भारतीय सेना में अपनी काबिलियत के दम पर कामयाबी का झंडा गाढ़ा है. भारतीय सेना में करीब 14 सालों की सैन्य सेवा के बाद मेजर अमित सिंह चौहान और उनकी पत्नी राधिका जग्गी एक ही दिन लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं. दोनों पति-पत्नी को एक साथ प्रमोशन मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है. वहीं, सैन्य दंपति की इस उपलब्धि ने न सिर्फ अपने गांव और जिला बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन किया है.

"मेरे बेटे और बहू दिसंबर महीने में घर पहुंचेंगे. उनके घर लौटने पर स्वागत समारोह आयोजित कर दोनों की उपलब्धि का जश्न मनाया जाएगा. सैन्य दंपती के एक साथ लेफ्टिनेंट कर्नल बनने की खबर से जंडल गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. दोनों ने अपनी मेहनत और उपलब्धियों से परिवार, गांव और हमीरपुर जिले का नाम रोशन किया है." - सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रणजीत सिंह चौहान, अमित सिंह चौहान के पिता

लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर अमित सिंह चौहान और उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल राधिका जग्गी हमीरपुर जिले के टौणी देवी क्षेत्र स्थित जंडल गांव के रहने वाले हैं. अमित सिंह चौहान के पिता सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रणजीत सिंह चौहान ने बताया साल 2012 में दोनों पति-पत्नी ने एक साथ लेफ्टिनेंट बने थे. अब फिर से एक साथ लेफ्टिनेंट कर्नल बने इस सैन्य दंपति ने अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.

लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सिंह चौहान ने सैन्य सेवाओं के साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर दो बार तिरंगा फहरा चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सहित कई दुर्गम पर्वत शिखरों का सफल आरोहण किया है. ऊंचे पर्वतों की कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले अमित सिंह चौहान की उपलब्धियां उनके साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और देश के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाती है. आर्मी में प्रमोशन के साथ उनकी पर्वतारोहण उपलब्धियां भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं.

राधिका जग्गी की सैन्य उपलब्धियां है बेहद खास

वहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल राधिका जग्गी ने भी इंडियन आर्मी में अपनी प्रतिभा और कार्यक्षमता के दम पर अलग पहचान बनाई है. वह चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) में कोच के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं. यहां उन्होंने भावी सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दी और उन्हें सेना की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने में योगदान दिया. इसके अलावा राधिका जग्गी संयुक्त राष्ट्र के तहत स्टाफ अफसर के रूप में भी सेवाएं दे चुकी हैं. वह इंडियन आर्मी की पिस्तौल निशानेबाजी टीम की सदस्य भी रही हैं. प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी और निशानेबाजी के क्षेत्र में उनका अनुभव उनकी उपलब्धियों को खास बनाता है.

परिवार के लिए गौवरपूर्ण क्षण

अमित सिंह चौहान के पिता सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रणजीत सिंह चौहान ने बेटे और बहू की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे इलाके सहित हमीरपुर जिले और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है. एक ही दिन सैन्य दंपती का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचना परिवार के लिए गौरवपूर्ण क्षण है. उनकी सफलता यह संदेश देती है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा, निरंतर मेहनत और दृढ़ संकल्प से बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है.