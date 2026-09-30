हमीरपुर में 8 साल पुराने मर्डर केस में फैसला: सो रहे व्यक्ति की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद
अदालत ने मौदहा क्षेत्र के सिजनौड़ा में मकान विवाद में सो रहे व्यक्ति की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार देकर सज़ा सुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 9:21 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में मकान के विवाद को लेकर हुई एक नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अफशां की अदालत ने हत्या के आरोप में पिता और बेटे दोनों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त भगवानदीन उर्फ बटना और उसके बेटे राजेंद्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायपीठ ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
3-4 साल से चल रहा था मकान का विवाद: यह वारदात सिजनौड़ा गांव में हुई. यहां कल्लू प्रजापति का मकान को लेकर भगवानदीन से पिछले तीन-चार सालों से विवाद चला आ रहा था. वादी देवी प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि विवाद के दौरान आरोपी भगवानदीन ने कल्लू को जान से मारने और उसकी बेटी को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी थी. पारिवारिक मामला होने के कारण परिवार ने शुरुआत में पुलिस से शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. लेकिन यह रंजिश अंदर ही अंदर सुलगती रही और आखिरकार एक खौफनाक वारदात में बदल गई.
14 मई 2016 की रात धारदार हथियार से की हत्या: घटना 14 मई 2016 की रात करीब 12 बजे की है, जब कल्लू अपने घर के दरवाजे पर सो रहा था. तभी भगवानदीन उर्फ बटना अपने बेटे राजेंद्र के साथ वहाँ पहुँचा और धारदार हथियार से कल्लू की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. चीख-पुकार और शोर सुनकर जब कल्लू का भाई और परिवार के अन्य लोग बाहर दौड़े तो दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद परिजनों की सूचना पर मौदहा कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी.
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला: मौदहा कोतवाली पुलिस ने मामले की गहन विवेचना पूरी कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों और पुलिस की ओर से जुटाए गए मजबूत साक्ष्यों का अनुशीलन किया. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पिता-पुत्र दोनों को हत्या का दोषी पाया. आखिरकार अदालत ने दोनों को सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिया.
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