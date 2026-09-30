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हमीरपुर में 8 साल पुराने मर्डर केस में फैसला: सो रहे व्यक्ति की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद

हमीरपुर के सिजनौड़ा गांव का मामला: गवाहों और सबूतों के आधार पर पिता-पुत्र को मिली सज़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में मकान के विवाद को लेकर हुई एक नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अफशां की अदालत ने हत्या के आरोप में पिता और बेटे दोनों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त भगवानदीन उर्फ बटना और उसके बेटे राजेंद्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायपीठ ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.