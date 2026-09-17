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हमीरपुर में दुकान के बाहर मिला एक्सपायर खाद्य सामग्री का जखीरा, लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में स्टेशन रोड पर स्थित एक दुकान के बाहर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया. प्रशासन को बुधवार सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि डंपर में भरकर एक्सपायरी माल कहीं भेजा जा रहा है. सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार को तुरंत मौके पर भेजा गया. इसके बाद एसडीएम, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

एक साल से नहीं कराया गया था एक्सपायरी सामान का ऑडिट: एसडीएम मौदहा करणवीर सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री दुकान के बाहर बिखरी मिली. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संबंधित दस्तावेजों की गहनता से जांच की. जिस कंपनी से व्यापारी माल खरीदते हैं, उसके प्रतिनिधियों से भी अधिकारियों ने पूछताछ की. एसडीएम के मुताबिक दुकानदार ने करीब एक साल से अपनी एक्सपायरी खाद्य सामग्री का कोई ऑडिट नहीं कराया था.

दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू: इसके साथ ही दुकान के अंदर खाद्य सामग्री का रखरखाव भी तय मानकों के बिल्कुल विपरीत पाया गया. गंभीर लापरवाही के इस मामले में खाद्य विभाग की ओर से दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद नियमों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं मामले को लेकर व्यापारी का कहना है कि यह सारा एक्सपायरी माल कंपनी को वापस भेजा जाना था.