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हमीरपुर में दुकान के बाहर मिला एक्सपायर खाद्य सामग्री का जखीरा, लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू

हमीरपुर के मौदहा में दुकान के बाहर एक्सपायर खाद्य सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया. खाद्य विभाग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर रहा है.

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डंपर में भरकर भेजा जा रहा था खराब सामान: प्रशासन को मिली सूचना के बाद शुरू हुई जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 6:22 PM IST

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हमीरपुर: हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में स्टेशन रोड पर स्थित एक दुकान के बाहर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया. प्रशासन को बुधवार सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि डंपर में भरकर एक्सपायरी माल कहीं भेजा जा रहा है. सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार को तुरंत मौके पर भेजा गया. इसके बाद एसडीएम, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

एक साल से नहीं कराया गया था एक्सपायरी सामान का ऑडिट: एसडीएम मौदहा करणवीर सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री दुकान के बाहर बिखरी मिली. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संबंधित दस्तावेजों की गहनता से जांच की. जिस कंपनी से व्यापारी माल खरीदते हैं, उसके प्रतिनिधियों से भी अधिकारियों ने पूछताछ की. एसडीएम के मुताबिक दुकानदार ने करीब एक साल से अपनी एक्सपायरी खाद्य सामग्री का कोई ऑडिट नहीं कराया था.

दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू: इसके साथ ही दुकान के अंदर खाद्य सामग्री का रखरखाव भी तय मानकों के बिल्कुल विपरीत पाया गया. गंभीर लापरवाही के इस मामले में खाद्य विभाग की ओर से दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद नियमों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं मामले को लेकर व्यापारी का कहना है कि यह सारा एक्सपायरी माल कंपनी को वापस भेजा जाना था.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कर रही है दस्तावेजों की जांच: फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सामग्री की एक्सपायरी डेट, कुल मात्रा और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है. इसके अलावा कंपनी को माल वापस भेजे जाने से संबंधित दावों और तथ्यों की भी जांच की जा रही है. दुकान के बाहर मिले इस सामान से इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. पुलिस और खाद्य विभाग की टीम स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है.

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