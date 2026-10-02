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हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल भरभराकर गिरा, 8 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर

मटौर-शिमला फोरलेन पर बड़ा हादसा ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हमीरपुर में मटौर-शिमला फोरलेन पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. चील वाहल से मसीयाणा के पास हथली खड्ड के ऊपर बन रहा निर्माणाधीन पुल अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. हादसे के समय पुल पर मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए थे. पुल का हिस्सा गिरने के साथ ही निर्माण में इस्तेमाल भारी सामग्री करीब 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 8 मजदूर घायल हुए हैं. इनमें 5 मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. गंभीर रूप से घायल मजदूरों में से एक की हालत अधिक नाजुक बताई जा रही है.