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हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल भरभराकर गिरा, 8 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर

हादसे के बाद पुल के निर्माण में सुरक्षा व्यवस्था और तय मानकों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

मटौर-शिमला फोरलेन पर बड़ा हादसा
मटौर-शिमला फोरलेन पर बड़ा हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 4:12 PM IST

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हमीरपुर: हमीरपुर में मटौर-शिमला फोरलेन पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. चील वाहल से मसीयाणा के पास हथली खड्ड के ऊपर बन रहा निर्माणाधीन पुल अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. हादसे के समय पुल पर मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए थे. पुल का हिस्सा गिरने के साथ ही निर्माण में इस्तेमाल भारी सामग्री करीब 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 8 मजदूर घायल हुए हैं. इनमें 5 मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. गंभीर रूप से घायल मजदूरों में से एक की हालत अधिक नाजुक बताई जा रही है.

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारी और निर्माण कार्य से जुड़े कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. प्रशासन की मौजूदगी में राहत एवं बचाव कार्य तेज किया गया. हादसे के बाद पुल की दूसरी तरफ कुछ लोगों के फंसे होने की भी सूचना सामने आई, जिसके बाद दूसरी तरफ फंसे कुल 6 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार
हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार (ETV BHARAT)

100 मीटर से ज्यादा लंबे पुल का हो रहा निर्माण

हथली खड्ड के ऊपर बनाया जा रहा यह पुल काफी बड़ा है. इसकी लंबाई 100 मीटर से अधिक है, जबकि खड्ड से पुल की ऊंचाई भी काफी ज्यादा है. ऐसे में निर्माणाधीन पुल का अचानक गिरना गंभीर घटना मानी जा रही है. हादसे के बाद पुल के निर्माण में सुरक्षा व्यवस्था और तय मानकों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, पुल का हिस्सा किस वजह से गिरा, इसका सही पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.

100 मीटर से ज्यादा लंबे पुल का हो रहा निर्माण
100 मीटर से ज्यादा लंबे पुल का हो रहा निर्माण (ETV BHARAT)

मौके पर पहुंचे हमीरपुर के नायब तहसीलदार जगदीश चंद ने बताया, "निर्माणाधीन लोहे के पुल का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है. हादसे के समय पुल पर करीब 8 मजदूर काम कर रहे थे. इनमें 5 मजदूर मामूली घायल हुए, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार चल रहा है. प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है."

चश्मदीद ने बताया कैसे हुआ हादसा

हादसे के बाद मौके पर मौजूद टीमों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही दूसरी तरफ फंसे लोगों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू की गई. स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में मदद की. हादसे के चश्मदीद देशराज ने बताया कि वह घटना के समय मौके के आसपास घास काट रहे थे. इसी दौरान अचानक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा नीचे गिर गया. पुल का हिस्सा गिरते ही जोरदार आवाज हुई और वहां काम कर रहे मजदूरों में चीख-पुकार मच गई. देशराज के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और घायल मजदूरों को बाहर निकालने में मदद की. काफी मशक्कत के बाद घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य को आगे बढ़ाया.

घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज
घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV BHARAT)

हादसे के कारणों की जांच जारी

फिलहाल पुलिस, प्रशासन और NHAI की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद फोरलेन परियोजना में सुरक्षा मानकों और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी जांच की जरूरत सामने आई है. अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि पुल का हिस्सा किस वजह से गिरा और हादसे की परिस्थितियां क्या थीं.

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