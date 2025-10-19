ETV Bharat / state

हमीरपुर के सामूहिक नरसंहार मामला, हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर की

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में हुई सामूहिक नरसंहार की घटना के मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है. वारदात हमीरपुर के थाना जलालपुर, ब्रह्या गांव में खेत में जानवर घुसने के बाद दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष की है. इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी.

20 साल से जेल में है मुख्य आरोपी: इस खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसमें मुख्य आरोपी प्रेम चंद्र समेत 2 अन्य लोगों को जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने वर्ष 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है.

खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष शामिल थे: अपील पर दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने की. आरोपी की तरफ से अधिवक्ता संजय सिंह, शिवम सिंह पालीवाल ने बहस की और बताया कि संघर्ष दोनों पक्षों के बीच हुआ था. इसमें दोनों तरफ से कई लोग शामिल थे.