ETV Bharat / state

हमीरपुर के सामूहिक नरसंहार मामला, हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर की

हमीरपुर के सामूहिक नरसंहार मामले में मुख्य आरोपी की जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी.

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 9:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में हुई सामूहिक नरसंहार की घटना के मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है. वारदात हमीरपुर के थाना जलालपुर, ब्रह्या गांव में खेत में जानवर घुसने के बाद दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष की है. इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी.

20 साल से जेल में है मुख्य आरोपी: इस खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसमें मुख्य आरोपी प्रेम चंद्र समेत 2 अन्य लोगों को जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने वर्ष 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है.

खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष शामिल थे: अपील पर दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने की. आरोपी की तरफ से अधिवक्ता संजय सिंह, शिवम सिंह पालीवाल ने बहस की और बताया कि संघर्ष दोनों पक्षों के बीच हुआ था. इसमें दोनों तरफ से कई लोग शामिल थे.

मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर: आरोपी जेल में लगभग 20 वर्ष की अवधि से रह रहा है तथा गंभीर स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में हुई सामूहिक नरसंहार की घटना के मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने दिया.

एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी: वर्ष 2006 में हमीरपुर के थाना जलालपुर, ब्रह्या गांव में खेत में जानवर घुसने के बाद दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष हुआ था. इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें- पुलिस ने वकील के घर में घुसकर पत्नी-बेटे से मारपीट और तोड़फोड़ की, हाईकोर्ट ने एसपी से मांगा जवाब

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT
HIGH COURT GRANTS BAIL
BAIL TO MAIN ACCUSED PREM CHANDRA
HAMIRPUR MASSACRE CASE 2006

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.