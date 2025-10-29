ETV Bharat / state

ट्रक ड्राइवर की बेटी ने रचा इतिहास, मनीषा ने 400 मीटर दौड़ में भारत को दिलाया गोल्ड

हमीरपुर: हिमाचल में ट्रक ड्राइवर की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट बनकर इतिहास रचा. हमीरपुर जिले के गांव उटपुर की बेटी मनीषा ने अंतरराष्ट्रीय दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है. धाविका मनीषा का हमीरपुर में पहुंचने पर साईं खेल संस्थान द्वारा भव्य स्वागत किया गया. अंतरराष्ट्रीय दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर मनीषा ने सिर्फ हमीरपुर का ही नहीं, बल्कि हिमाचल का नाम रोशन किया है.

कई मेडल कर चुकी हैं अपने नाम

मनीषा हमीरपुर कॉलेज के सिंथेटिक ट्रैक की ऐसी पहली खिलाड़ी है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर मुकाम हासिल किया है. दो साल पहले मनीषा ने ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता संगरूर में 400 मीटर दौड़ में 53.81 सेकंड का समय निकाल कर गोल्ड मेडल जीत कर अपनी जगह राष्ट्रीय में बनाई. 64वीं नेशनल इंटर स्टेट प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल जीता, खेलो इंडिया में 400 मीटर रिले में ब्रांज मेडल जीता, अंडर 23 ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल और इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है.

साधारण परिवार से आती हैं मनीषा

मनीषा एक साधारण परिवार से संबंध रखती हैं. पिता रमेश चंद एक ट्रक ड्राइवर है और माता शीला देवी गृहिणी हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक बिखेरने के लिए मनीषा ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी. इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली धाविका मनीषा कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और कोच सोमवीर गुर्जर को दिया.