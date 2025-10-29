ट्रक ड्राइवर की बेटी ने रचा इतिहास, मनीषा ने 400 मीटर दौड़ में भारत को दिलाया गोल्ड
अंतरराष्ट्रीय दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मनीषा ने जीता गोल्ड मेडल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 8:40 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल में ट्रक ड्राइवर की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट बनकर इतिहास रचा. हमीरपुर जिले के गांव उटपुर की बेटी मनीषा ने अंतरराष्ट्रीय दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है. धाविका मनीषा का हमीरपुर में पहुंचने पर साईं खेल संस्थान द्वारा भव्य स्वागत किया गया. अंतरराष्ट्रीय दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर मनीषा ने सिर्फ हमीरपुर का ही नहीं, बल्कि हिमाचल का नाम रोशन किया है.
कई मेडल कर चुकी हैं अपने नाम
मनीषा हमीरपुर कॉलेज के सिंथेटिक ट्रैक की ऐसी पहली खिलाड़ी है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर मुकाम हासिल किया है. दो साल पहले मनीषा ने ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता संगरूर में 400 मीटर दौड़ में 53.81 सेकंड का समय निकाल कर गोल्ड मेडल जीत कर अपनी जगह राष्ट्रीय में बनाई. 64वीं नेशनल इंटर स्टेट प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल जीता, खेलो इंडिया में 400 मीटर रिले में ब्रांज मेडल जीता, अंडर 23 ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल और इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है.
साधारण परिवार से आती हैं मनीषा
मनीषा एक साधारण परिवार से संबंध रखती हैं. पिता रमेश चंद एक ट्रक ड्राइवर है और माता शीला देवी गृहिणी हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक बिखेरने के लिए मनीषा ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी. इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली धाविका मनीषा कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और कोच सोमवीर गुर्जर को दिया.
गोल्ड मेडलिस्ट मनीषा ने बताया, "दिसंबर में हुई एक प्रतियोगिता के दौरान मैं बीमार हो गई थी और अच्छी रेस लगाने के बावजूद छठे स्थान पर रही. इससे निराश होकर मैंने खेल छोड़ने का सोचा. इस दौरान मैं मैदान तो जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती थी और बहाने बनाती थी. मेरे कोच को मेरी इस स्थिति के बारे में पता चला. एक दिन कोच ने मुझे सुबह बुलाकर सख्त ट्रेनिंग दी और निर्धारित समय पर रेस पूरी करने को कहा. इसके बाद जब मैंने कोच को बताया कि मैं अंदर से टूट चुकी हूं और खेल छोड़ना चाहती हूं, तो कोच ने मुझसे सिर्फ एक बार उनके लिए खेलने की बात कही और भरोसा दिलाया कि मैं अवश्य अच्छा प्रदर्शन करूंगी. कोच ने कहा कि तू मेरी बेटी है, तेरी जरूरत पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है."
बचपन का सपना हुआ पूरा
मनीषा ने बताया कि उनके पिता ट्रक ड्राइवर हैं और परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया है. हमीरपुर सिंथेटिक ट्रैक पर आयोजित कार्यक्रम में मनीषा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने की खुशी साझा करते हुए कहा कि कोच की ट्रेनिंग और मेहनत के कारण ही यह मुकाम हासिल हुआ है. उन्होंने कहा कि बचपन से ही सपना था कि देश का झंडा बुलंदी पर ले जाऊं. आज किस्मत और मेहनत से वो दिन आ गया.
मनीषा का अगला लक्ष्य ओलंपिक
मनीषा ने युवाओं में बढ़ रहे नशे पर चिंता जाहिर की. उन्होंने बताया कि जहां वो ट्रेनिंग लेती थी, वहां भी नशे का बोलबाला था. उन्होंने कहा कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाना है तो मेहनत और समर्पण बेहद जरूरी है. मनीषा का लक्ष्य 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करना है.
मनीषा के पिता ने बताया, "स्कूल से ही मनीषा ने खेलों में रुचि दिखाई है. आज मनीषा की मेहनत रंग लाई है, जिससे पूरा परिवार खुश है. परिवार ने भी खेलों में भाग लेने के लिए मनीषा को पूरा सहयोग दिया है."
मनीषा के कोच ने खुशी जाहिर करते हुए दी बधाई
गोल्ड मेडलिस्ट मनीषा के कोच राजिन्दर सिंह ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए मनीषा को पहला अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतने पर बधाई दी. कोच ने कहा कि भविष्य में भी मनीषा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम करे, ये ही कामना है. उन्होंने बताया कि रांची में अंतरराष्ट्रीय दक्षिण एशियाई खेलों में मनीषा ने भारत का प्रतिनिधित्व करके गोल्ड मेडल जीता है.