लव मैरिज की कीमत: मारपीट, आगजनी की कोशिश, दहशत में परिवार

हमीरपुर में लव मैरिज का ये मामला इन दिनों सुर्खियों में है ( File Photo )

हमीरपुर: कानून भले ही बालिग युवक-युवती को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार देता हो, लेकिन समाज में आज भी प्रेम विवाह को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता. इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से सामने आया है, जहां कोर्ट मैरिज करने वाले युवक के परिवार को सामाजिक बहिष्कार, मारपीट और आगजनी की कोशिश का सामना करना पड़ा है. हालात ऐसे हैं कि पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है.

क्या है पूरा मामला

मामला हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के करेर गांव का है. यहां करीब 30 वर्षीय युवक और 23 वर्षीय युवती ने अक्टूबर महीने में नई दिल्ली में कोर्ट मैरिज की थी. दोनों बालिग हैं और उनका विवाह पूरी तरह कानूनी है. युवक के परिवार का कहना है कि युवती पक्ष इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन बालिग होने के कारण उस समय कोई कानूनी आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकी.

आगजनी और मारपीट का आरोप

युवक के पिता देशराज ने कहा, "वे पिछले 32–33 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ करेर गांव में अपने ससुराल में रह रहे हैं. बेटे की कोर्ट मैरिज के बाद लड़की पक्ष ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया."

देशराज का आरोप है कि 1 दिसंबर को गांव में एक शादी समारोह के दौरान उनके घर को आग लगाने की कोशिश की गई. इसी दौरान उनकी पत्नी के साथ मारपीट भी हुई. इस घटना की शिकायत 2 दिसंबर को भोटा पुलिस चौकी में दर्ज करवाई गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया था.