हमीरपुर लव जिहाद मामला: वन विभाग ने सीज की आरा मशीन, पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में FIR

हमीरपुर: जिले के भरुआ सुमेरपुर में नाबालिग से जुड़े कथित लव जिहाद और अश्लील वीडियो मामले में पुलिस का एक्शन फिर सामने आया है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासनिक और कानूनी शिकंजा उसके परिजनों व सहयोगियों तक पहुंचता दिख रहा है.







आरा मशीन सीज: वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी के परिजनों द्वारा संचालित आरा मशीन पर छापा मारा. मौके से प्रतिबंधित नीम की लकड़ी बरामद की गई. प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार पचखुरा खुर्द क्षेत्र में संचालित आरा मशीन से करीब 80 क्विंटल प्रतिबंधित लकड़ी मिली है. वैध अभिलेख और स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किए जाने पर मशीन व लकड़ी को सीज कर दिया गया है. इस कार्रवाई के दौरान वन दरोगा अमित कुमार, वनरक्षक इश्तियाक खान, अनूप कुमार, भगवानदीन और रामगोपाल पाल मौजूद थे.





पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज: थाना प्रभारी अनूप सिंह की तहरीर पर मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस पर हमला करने का भी मुकदमा दर्ज किया गया है. उनके मुताबिक, देवगांव मार्ग पर गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने अवैध तमंचा बरामदगी के समय फायर झोंक दिया था. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और मौके से 315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद किए गए है.



इधर, सुमेरपुर प्रकरण के बाद मौदहा में सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. संगठनों ने आरोपी युवक के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई, उसके नेटवर्क व सहयोगियों की जांच और सोशल मीडिया गतिविधियों की पड़ताल की मांग की है. कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.





क्या था मामला: दरअसल, बीते दिनों जिले के भरुआ सुमेरपुर थाना व कस्बे में धर्म छिपाकर नाबालिग युवती को प्रेमजाल में फंसाने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और इंकार करने पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया था. इस मामले के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

