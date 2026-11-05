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गोवर्धन पूजा पर 9 नवंबर को हिमाचल के इस जिले में रहेगी छुट्टी, DC ने जारी किए आदेश

गोवर्धन पूजा पर रहेगा स्थानीय अवकाश ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा. जिला प्रशासन ने सोमवार, 9 नवंबर को छुट्टी निर्धारित की है. उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिले में 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया है. जिला प्रशासन के अवकाश कैलेंडर में इस छुट्टी को शामिल किया गया है और इसके लिए इसी साल जनवरी महीने में ही आदेश जारी कर दिए गए थे. ऐसे में जिले के लोगों को गोवर्धन पूजा के दिन स्थानीय अवकाश मिलेगा.

यह आदेश सिर्फ हमीरपुर जिले में ही लागू होगा. दूसरे जिलों में इस दिन छुट्टी होगी या नहीं, इसका फैसला वहां का जिला प्रशासन करेगा. इसलिए, अन्य जिलों के लोग छुट्टी की जानकारी के लिए अपने जिले का सरकारी आदेश जरूर देखें.