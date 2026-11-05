गोवर्धन पूजा पर 9 नवंबर को हिमाचल के इस जिले में रहेगी छुट्टी, DC ने जारी किए आदेश
उपायुक्त ने बताया कि अवकाश कैलेंडर के अनुसार गोवर्धन पूजा पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 5:19 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा. जिला प्रशासन ने सोमवार, 9 नवंबर को छुट्टी निर्धारित की है. उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिले में 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया है. जिला प्रशासन के अवकाश कैलेंडर में इस छुट्टी को शामिल किया गया है और इसके लिए इसी साल जनवरी महीने में ही आदेश जारी कर दिए गए थे. ऐसे में जिले के लोगों को गोवर्धन पूजा के दिन स्थानीय अवकाश मिलेगा.
यह आदेश सिर्फ हमीरपुर जिले में ही लागू होगा. दूसरे जिलों में इस दिन छुट्टी होगी या नहीं, इसका फैसला वहां का जिला प्रशासन करेगा. इसलिए, अन्य जिलों के लोग छुट्टी की जानकारी के लिए अपने जिले का सरकारी आदेश जरूर देखें.
DC ने जिलावासियों को दी त्योहारों की बधाई
उपायुक्त ने सभी जिलावासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई भी दी. उन्होंने सभी के सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अहम हिस्सा हैं. ये पर्व समाज में प्रेम, भाईचारे, एकता और आपसी सद्भाव की भावना को मजबूत करते हैं. उपायुक्त ने कामना की कि सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे. उन्होंने उम्मीद जताई कि जिलावासी इन त्योहारों को आपसी सौहार्द और उत्साह के साथ मनाएंगे.
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