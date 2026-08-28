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'पता होता मुख्यमंत्री के नाम है जमीन तो नहीं लेता', जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए सदन में क्यों कही ये बात?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण भले ही पूर्व सरकार में हुआ है, लेकिन इसका भुगतान वर्तमान सरकार के समय हुआ है.

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जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कसा तंज (Pic Credit: Himachal Assembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के छठे दिन यानी गुरुवार को हमीरपुर में एक भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली. मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा तो नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें भी लपेटे में ले लिया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुटीले अंदाज में मुख्यमंत्री से भूमि अधिग्रहण की जानकारी मांगी तो उपमुख्यमंत्री ने भी खुलकर इसका जवाब दिया. इस दौरान जयराम ठाकुर ने व्यंग्य करते हुए मुख्यमंत्री को लपेटा तो सदन में खूब ठहाके लगे.

विधायक आशीष शर्मा के सवाल से शुरू हुई चर्चा

दरअसल, हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा की ओर से हमीरपुर जिला के रक्कड़ परागपुर में उठाऊ जल परियोजना से जुड़ी भूमि के मामले में जानकारी मांगी गई थी. कहा गया कि भूमि का स्वामित्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है. इस पर प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया. उन्होंने सदन को बताया कि इस भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला न्यायालय में है और भूमि का अधिग्रहण पूर्व भाजपा सरकार में हो गया था.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के तंज पर सदन में लगे ठहाके (Credit: Himachal Assembly)

'पता होता मुख्यमंत्री के नाम है जमीन तो नहीं लेता'

इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उपमुख्यमंत्री से भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जानकारी देने और यह बताने को कहा कि कब और कितने में इस भूमि का अधिग्रहण किया गया. जयराम ठाकुर ने व्यंग्य करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री सत्ता में हैं और हम विपक्ष में. कहीं उपमुख्यमंत्री ये साबित करने का प्रयास तो नहीं कर रहे कि ये काम दोनों ने मिलकर किया है." जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में जमीन मुख्यमंत्री के स्वामित्व में होने की बात सामने आ रही है. आगे जयराम ठाकुर ने कहा, "अगर सत्ता में रहते उन्हें मालूम होता कि जमीन मुख्यमंत्री के नाम है तो शायद उस वक्त वो जमीन नहीं लेते." जयराम ठाकुर ने आशंका जताई कि जमीन का भुगतान वर्तमान सरकार के समय हुआ है, लिहाजा उपमुख्यमंत्री इस मामले पर पूरी जानकारी दें.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Pic Credit: Himachal Assembly)

उपमुख्यमंत्री ने दिया तीखा जवाब

इस मामले पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी तीखा जवाब दिया. डिप्टी सीएम ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हुआ और अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जमीन के मालिक भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की. उपमुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि मामले में सब कुछ पूर्व जयराम सरकार ने किया, अब सरकार से वे क्या जानना चाहते हैं.

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Pic Credit: Himachal Assembly)

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