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'पता होता मुख्यमंत्री के नाम है जमीन तो नहीं लेता', जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए सदन में क्यों कही ये बात?

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कसा तंज ( Pic Credit: Himachal Assembly )