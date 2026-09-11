हमीरपुर में पूर्व सपा और वर्तमान BJP चेयरमैन के बीच नाली निर्माण पर हाथापाई, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
हमीरपुर के कुरारा नगर पंचायत में नाली निर्माण को लेकर पूर्व सपा चेयरमैन और वर्तमान भाजपा चेयरमैन के बीच हाथापाई हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 6:47 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर जिले के कुरारा नगर पंचायत की पूर्व सपा चेयरमैन माया वाल्मीकि और वर्तमान भाजपा चेयरमैन आशा रानी कबीर के बीच विवाद हो गया. नाली निर्माण को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते सड़क पर हाथापाई में बदल गई. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विवाद की खबर मिलते ही दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए.
जलभराव की शिकायत और जेसीबी का विरोध: यह पूरा मामला कुरारा के वार्ड नंबर-9 बस स्टैंड नई बस्ती का है, जहां 10 सितंबर को यह घटना घटी. मोहल्ले में काफी समय से जलभराव की समस्या थी, जिसकी शिकायत नगर पंचायत में दर्ज कराई गई थी. शिकायत निपटाने के लिए वर्तमान चेयरमैन आशा रानी कबीर कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची थीं. पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकि का आरोप है कि उनके घर के पास जेसीबी से खुदाई करके मकान को नुकसान पहुंचाया गया.
राजनीतिक द्वेष और सरकारी काम में बाधा का आरोप: माया वाल्मीकि का कहना है कि जब उन्होंने नुकसान का विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई. उन्होंने मौजूदा चेयरमैन पर राजनीतिक द्वेष के कारण इस तरह की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष आशा रानी कबीर ने पुलिस को दी शिकायत में अलग दावा किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन और उनके परिजनों ने मिलकर सरकारी काम में अड़चन डाली और मारपीट की.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर और शुरू की जांच: आशा रानी कबीर की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकि समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. दर्ज प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट करने और धमकी देने का जिक्र है. इस मामले की जांच उपनिरीक्षक पंधारी सरोज को सौंपी गई है. वहीं पूर्व चेयरमैन ने भी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है.
थाना प्रभारी का बयान और कानूनी कार्रवाई: कुरारा थाना प्रभारी प्रिंस दीक्षित ने बताया कि एक पक्ष की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है. इस मामले में दो लोग नामजद हैं, जबकि चार अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया है, जिसमें साधारण चोटें पाई गई हैं. फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा.
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