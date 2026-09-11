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हमीरपुर में पूर्व सपा और वर्तमान BJP चेयरमैन के बीच नाली निर्माण पर हाथापाई, 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

हमीरपुर: हमीरपुर जिले के कुरारा नगर पंचायत की पूर्व सपा चेयरमैन माया वाल्मीकि और वर्तमान भाजपा चेयरमैन आशा रानी कबीर के बीच विवाद हो गया. नाली निर्माण को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते सड़क पर हाथापाई में बदल गई. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विवाद की खबर मिलते ही दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए.

जलभराव की शिकायत और जेसीबी का विरोध: यह पूरा मामला कुरारा के वार्ड नंबर-9 बस स्टैंड नई बस्ती का है, जहां 10 सितंबर को यह घटना घटी. मोहल्ले में काफी समय से जलभराव की समस्या थी, जिसकी शिकायत नगर पंचायत में दर्ज कराई गई थी. शिकायत निपटाने के लिए वर्तमान चेयरमैन आशा रानी कबीर कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची थीं. पूर्व चेयरमैन माया वाल्मीकि का आरोप है कि उनके घर के पास जेसीबी से खुदाई करके मकान को नुकसान पहुंचाया गया.

राजनीतिक द्वेष और सरकारी काम में बाधा का आरोप: माया वाल्मीकि का कहना है कि जब उन्होंने नुकसान का विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई. उन्होंने मौजूदा चेयरमैन पर राजनीतिक द्वेष के कारण इस तरह की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष आशा रानी कबीर ने पुलिस को दी शिकायत में अलग दावा किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन और उनके परिजनों ने मिलकर सरकारी काम में अड़चन डाली और मारपीट की.