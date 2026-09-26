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झमाझम बारिश के बीच रेन कोट पहनाकर निकाली गई कंस डोला शोभायात्रा, बच्चों की झांकियों ने मोहा लोगों का मन

कंस डोला शोभायात्रा. ( Photo Credit : ETV Bharat )