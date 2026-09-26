झमाझम बारिश के बीच रेन कोट पहनाकर निकाली गई कंस डोला शोभायात्रा, बच्चों की झांकियों ने मोहा लोगों का मन
हमीरपुर के मौदहा कस्बे का ऐतिहासिक कंस मेला शुक्रवार से शुरू हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 7:57 AM IST
हमीरपुर : मौदहा कस्बे में शुक्रवार को ऐतिहासिक कंस मेले की शुरुआत हुई. सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बावजूद कंस मेले का उत्साह कम नहीं हुआ. कंस के पुतले को वाटरप्रूफ तरीके से तैयार करके गुड़ाही बाजार से कंस डोला शोभा यात्रा निकाली गई. शोभा यात्रा में बच्चों की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं. डोला गुड़ाही बाजार से रवाना होकर कजियाना मोहल्ले स्थित मथुरा मंदिर पहुंचा. यहां पूजा-अर्चना और आरती के बाद डोला वापस गुड़ाही बाजार पहुंचा. मेले में धार्मिक कार्यक्रम भी हुए.
बताया जाता है कि मौदहा कस्बे में आयोजित होने वाले कंस मेले की परंपरा करीब डेढ़ सौ साल पुरानी है. शुक्रवार को लगातार बारिश के बावजूद मौदहा में कंस मेला का आगाज हुआ. बारिश को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम की तैयारियां जारी रखीं और निर्धारित कार्यक्रम के तहत कंस का डोला निकाला गया. बारिश से बचने के लिए कंस के पुतले को रेनकोट और झांकियों को वाटरफ्रूफ बनाकर परंपरा निभाई गई.
मेला कार्यक्रम के अनुसार 25 सितंबर को कंस दरबार और धार्मिक कार्यक्रम तथा नगर भ्रमण का आयोजन था. 26 सितंबर को मुख्य शोभायात्रा, कंस वध और नागनाथन का कार्यक्रम होगा. 27 सितंबर को दंगल आयोजित किया जाएगा.
कंस मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. प्रमुख स्थानों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है. एसडीएम करनवीर सिंह और सीओ राजकुमार पांडेय ने मेला क्षेत्र और डोले के मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. बारिश के बीच पुलिसकर्मी भी डोले के साथ ड्यूटी करते रहे.
मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मेले में दो प्रमुख जुलूस, दंगल और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसे देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस की तैनाती की गई है. तीन सीओ, आठ एसएचओ, 18 से अधिक इंस्पेक्टर, 58 सब इंस्पेक्टर, करीब 250 कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल, दो प्लाटून पीएसी और तीन फायर टेंडर लगाए गए हैं. मीरा तालाब और देवी चौराहे पर स्थायी पुलिस चौकी हैं. यहां महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वायड, गुंडा दमन दल और क्यूआरटी की भी व्यवस्था की गई है.
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