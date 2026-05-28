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CM सुक्खू के गृह जिले में यहां नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें वजह?

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों का समाधान नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा.

KANGRI VILLAGE BOYCOTT ELECTION
CM सुक्खू के गृह जिले में ग्रामीणों ने किया पंचायत चुनाव का बहिष्कार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 6:50 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में पंचायत चुनाव के दौरान भारी विरोध देखने को मिला. सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत री के वार्ड नंबर-1 कंगरी के ग्रामीणों ने विकास कार्यों की अनदेखी और मूलभूत सुविधाओं की कमी से नाराज होकर पंचायत चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया. स्थिति यह रही कि मतदान केंद्र पर सुबह से शाम तक एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचा. लोकतंत्र के इस महापर्व के बीच पूरे गांव का मतदान से दूरी बनाना अब प्रशासन और राजनीतिक दलों के लिए बड़ा सवाल बन गया है.

ईटीवी भार ने ग्रामीणों से की बात (ETV BHARAT)

पूरे दिन खाली पड़ा रहा मतदान केंद्र

मंगलवार सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन प्राथमिक पाठशाला कंगरी स्थित मतदान केंद्र पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा. मतदान केंद्र के बाहर न तो मतदाताओं की लाइनें दिखीं और न ही किसी राजनीतिक दल के बूथ या एजेंट नजर आए. चुनाव अधिकारियों ने मतदाताओं के आने का इंतजार किया, लेकिन शाम तक एक भी वोट नहीं पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने मतदान बहिष्कार का फैसला अचानक नहीं लिया, बल्कि चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही प्रशासन को इसकी चेतावनी दे दी थी.

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मूलभूत सुविधाओं की कमी से नाराज हैं ग्रामीण (ETV BHARAT)

प्रशासन को पहले ही दी थी चेतावनी

स्थानीय निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि गांव के करीब 288 मतदाताओं ने उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया था. ग्रामीणों ने साफ कहा था कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने गांव का सर्वे करवाने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन चुनाव तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इससे नाराज होकर पूरे गांव ने सामूहिक रूप से मतदान न करने का निर्णय लिया.

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कंगरी गांव के ग्रामीणों ने नहीं डाला एक भी वोट (ETV BHARAT)

क्या हैं ग्रामीणों की मुख्य मांगें?

ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग कंगरी गांव को री पंचायत से अलग कर ख्याह लोहाखरियां पंचायत में शामिल करने या नई पंचायत बनाने की है. स्थानीय निवासी मनीष कुमार ने बताया कि पंचायत घर तक पहुंचने के लिए लोगों को 25 से 30 किलोमीटर तक लंबा सफर तय करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि रास्ते में खराब सड़कें, खड्ड और नदी-नाले होने के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है. कई बार पंचायत से जुड़े जरूरी काम भी समय पर नहीं हो पाते. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में आज तक सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी हैं.

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पूरे दिन खाली पड़ा रहा मतदान केंद्र (ETV BHARAT)

स्थानीय निवासी निशा ने कहा कि पंचायत घर दूर होने के कारण गांव के लोग पंचायत गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाते. इसका सीधा असर गांव के विकास पर पड़ा है. उन्होंने बताया कि कई बार सरकार और प्रशासन के सामने गांव को दूसरी पंचायत से जोड़ने की मांग रखी गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले. ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में गांव की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता.

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ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी (ETV BHARAT)

अब विधानसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

ग्रामीण सुरेश कुमार ने कहा कि गांव के दोनों ओर नदियां बहती हैं और सुविधाओं की कमी के कारण लोगों का जीवन बेहद कठिन हो गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों का समाधान नहीं किया तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा. ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक वे किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे. कंगरी गांव का यह सामूहिक विरोध अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

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