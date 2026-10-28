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निजी स्कूल ने बंद किया 100 साल पुराना रास्ता! पांच गांवों की आवाजाही ठप, हाईकोर्ट भी जता चुका है आपत्ति

निजी स्कूल पर ग्रामीणों ने लगाया रास्ता बंद करने का आरोप ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत धरोग के कैहड़रू गांव में करीब 100 साल पुराने रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने एक निजी स्कूल के मालिक पर रास्ते के बीच लोहे के एंगल लगाकर आवाजाही रोकने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इससे पांच गांवों के लोगों को परेशानी हो रही है. यह रास्ता पंचायत कार्यालय, पशु औषधालय और आपात स्थिति में एंबुलेंस की आवाजाही के लिए भी महत्वपूर्ण है. ग्रामीणों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाने की मांग की है.

ग्रामीणों ने SDM को सौंपा ज्ञापन