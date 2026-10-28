निजी स्कूल ने बंद किया 100 साल पुराना रास्ता! पांच गांवों की आवाजाही ठप, हाईकोर्ट भी जता चुका है आपत्ति
अपनी शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों को SDM ने आश्वासन दिया है कि रास्ता खुलवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:17 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत धरोग के कैहड़रू गांव में करीब 100 साल पुराने रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने एक निजी स्कूल के मालिक पर रास्ते के बीच लोहे के एंगल लगाकर आवाजाही रोकने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इससे पांच गांवों के लोगों को परेशानी हो रही है. यह रास्ता पंचायत कार्यालय, पशु औषधालय और आपात स्थिति में एंबुलेंस की आवाजाही के लिए भी महत्वपूर्ण है. ग्रामीणों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाने की मांग की है.
ग्रामीणों ने SDM को सौंपा ज्ञापन
इस मामले में आदर्श जन विकास सेवा समिति कैहड़रू के सदस्यों ने बुधवार को SDM हमीरपुर संजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा. समिति ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और ग्रामीणों की आवाजाही बहाल की जाए. ग्रामीणों के मुताबिक, रास्ता बंद होने से पांच गांवों के लोगों को रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में भी परेशानी हो रही है.
आपसी विवाद के कारण रास्ता बंद करने का आरोप
स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने आरोप लगाया कि आपसी विवाद के चलते निजी स्कूल के मालिक ने करीब 100 साल पुराने रास्ते को बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि इससे आसपास के पांच गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाने की मांग की है. वहीं, स्थानीय निवासी और सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन बिक्रम चंद ने कहा कि धरोग पंचायत की ओर जाने वाले रास्ते पर एंगल लगाए जाने से लोगों का आवागमन बाधित हुआ है. उन्होंने बताया कि यह रास्ता एंबुलेंस की आवाजाही के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो और आपात स्थिति में रास्ते का इस्तेमाल किया जा सके.
SDM ने जांच कर रास्ता खुलवाने का दिया आश्वासन
SDM संजीत सिंह ने बताया कि संबंधित विभाग के माध्यम से मामले की जांच करवाई जाएगी. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि रास्ता खुलवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अब ग्रामीणों को प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है. रास्ते की स्थिति और ग्रामीणों की शिकायतों की जांच के बाद ही विवाद से जुड़े तथ्य स्पष्ट होंगे.
रास्ता रोकने पर आपत्ति जता चुका है हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी साल जून में किन्नौर के बटसेरी गांव से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया था कि लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे पारंपरिक रास्ते को केवल जमीन का मालिकाना हक होने के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता. अदालत ने रास्ते पर लगाए गए अवरोध हटाने के SDM कल्पा के आदेश को सही ठहराया था. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि रास्ते के इस्तेमाल को लेकर विवाद और शांति भंग होने की आशंका होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप कर सकते हैं.
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